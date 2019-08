Fervono i preparativi per la III edizione del Cabiria Art Fest che si terrà nell’incantevole scenario del chiostro del Castello Normanno Svevo di Mesagne giovedì 29, venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre. La manifestazione è un omaggio dedicato al cinema, al teatro, alla musica, alla letteratura e alla danza, Arti di cui l’associazione Cabiria, organizzatrice della rassegna, si è da sempre occupata nei suoi 8 anni di attività sul territorio e che ora propone in un’unica manifestazione. Si tratta di spettacoli di intrattenimento di generi diversi e adatti a un pubblico vasto ma attento alla qualità della proposta.

Cabiria Art Fest è una manifestazione indipendente che si autosostiene grazie al contributo degli sponsor, del pubblico pagante e grazie al patrocinio di Arci Brindisi e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Mesagne. La direzione artistica è affidata a Anna Rita Pinto, presidente di Cabiria e già sceneggiatrice e regista di cinema che, alla fine di ogni spettacolo, condurrà una breve intervista aperta con i protagonisti delle tre serate con i quali il pubblico potrà liberamente interagire.

Anche quest’anno il programma prevede una doppia programmazione di spettacoli diversi per ogni serata, il primo dalle ore 21:00 alle ore 21:30, in cui si esibiranno Autori del territorio e il secondo, dalle ore 21:30 alle ore 23:30, riservato a spettacoli a distribuzione nazionale. Ogni serata, che comprende quindi entrambi gli spettacoli, ha un costo variabile dalle 3 alle 5 euro a persona (abbonamento 8 euro per i soci di Cabiria). Sarà possibile acquistare i biglietti solo in prevendita fino ad esaurimento posti o presso la sede dell’associazione Cabiria, in piazza Orsini del Balzo 9, o presso Crema & Cioccolato in via Abruzzi 3, nei pressi del parco Potì. Info e prevendita al 327 4237720.

Giovedì 29 agosto:

ore 21:00 Letteratura – “Piccole storie” di Autori vari dell’Accademia CineScript;

ore 21:30 Teatro: “TerrAmare” di Marcantonio Gallo e Fabrizio Cito.

Venerdì 30 agosto:

ore 21:00 Cinema – proiezione cortometraggio “Viaggiare dentro” di Anna Rita Pinto e Giovanni Politi. A seguire incontro con gli Autori e i protagonisti del film;

ore 21:30 Cinema – proiezione lungometraggio “Il più grande sogno” di Michele Vannucci. A seguire incontro con Mirko Frezza, l’attore protagonista a cui è ispirata la storia.

Domenica 1 settembre:

ore 21:00 Danza – “RacconTango” di Ilaria Caravaglio;

ore 21:30 Musica – “Rosapaeda Sound System”.