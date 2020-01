I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 27enne del luogo per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcool.

L’uomo, alla guida del veicolo di proprietà della madre, in una strada del rione Sant’Elia, eludeva il controllo alla circolazione stradale della pattuglia dandosi a precipitosa fuga. I militari operanti, dopo un breve inseguimento, caratterizzato da manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità, riuscivano a fermare il conducente, che sottoposto ad accertamento etilometrico è stato trovato positivo per un valore molto superiore a quello previsto dalla legge. Ritirata la patente di guida.