Giovanni Barletta è il nuovo Sindaco di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

Lo spoglio delle 5.938 schede votate ha sancito la vittoria della lista “Diventerà Bellissima” che ha ottenuto 3.255 preferenze, pari al 57,39%. Alla lista vanno 8 degli 12 seggi del consiglio comunale.

“Lista Caliandro”, con Caliandro candidato Sindaco si ferma a 2.417 (42,61%) ottenendo 4 posti in assise comunale.

Per Barletta è la rivincita delle elezioni del 2014 quando fu sconfitto proprio da Caliandro.

Elettori: 8.038 | Votanti: 5.938 (73,87%) Schede nulle: 147 Schede bianche: 119