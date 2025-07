Dopo aver esplorato città italiane alla ricerca di storia, mistero e bellezza, Tommaso Zampanera, l’esploratore curioso più amato dai bambini, approda a Brindisi, cuore pulsante del Salento, sospeso tra mito, mare e antiche leggende. È uscito il nuovo libro “Tommaso Zampanera e i Misteri di Brindisi”, già disponibile su Amazon:



In questo nuovo volume, pensato per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, Tommaso guida i lettori in 16 capitoli avventurosi, ognuno dedicato a un luogo, una curiosità o una leggenda della città: dal maestoso Castello Alfonsino alla suggestiva leggenda di Teseo, dal celebre Monumento al Marinaio fino agli antichi miti greci e alle prelibatezze della cucina locale.

Con uno stile narrativo vivace e coinvolgente, il libro riesce a trasformare la cultura in gioco, la storia in racconto e le tradizioni in pura avventura. Ogni capitolo si conclude con due sezioni speciali:

• Taccuino dell’Esploratore – per stimolare l’osservazione e la riflessione;

• Curiosità per giovani esploratori – aneddoti sorprendenti che rendono Brindisi indimenticabile.

Perfetto da leggere in famiglia o in classe, “Tommaso Zampanera e i Misteri di Brindisi” è un libro che unisce divertimento e scoperta, offrendo ai più piccoli un modo creativo per esplorare l’Italia, una città alla volta.