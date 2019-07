Al via venerdì 12 luglio la quarta edizione del festival PianOstuni con uno speciale spettacolo ad ingresso libero con danze aeree e piano sospeso: una produzione esclusiva in Prima assoluta che promette di portare nel cielo di Ostuni il pianista Mirko Signorile ed i danzatori della compagnia ResExtensa, con le coreografie di Elisa Barucchieri e la voce di Giovanna Carone. Mirko Signorile, rinomato pianista nella scena jazz italiana, non è nuovo a sperimentazioni ed avventure artistiche inconsuete: l’unione con le strabilianti perfomance aeree di Elisa Barucchieri crea una nuova sorprendente dimensione emotiva e spaziale al suo pianismo.

Concerto conclusivo in Piano Solo il sabato 13 luglio con Raphael Gualazzi, artista italiano fra i più popolari e apprezzati anche all’estero. Compositore, cantautore e pianista capace di un perfetto equilibrio fra jazz e pop, Gualazzi riesce sempre a stupire e coinvolgere il grande pubblico, mantenendo una grande autorevolezza e credibilità nell’ambiente musicale.

In particolare all’attore Riccardo Scamarcio il compito, prima del concerto di Raphael Gualazzi, di consegnare i premi ai giovani pianisti Samuele Valenzano (classe 2004) e Maria Grazia Angelica Giannetta (classe 1996), vincitori del Premio PianOstuni 2019, concorso aperto ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni (vendita i biglietti nel circuito Ticketone.it). Il premio rappresenta un pianoforte di cartapesta realizzato per l’occasione dal maestro Deni Bianco.

Tutto si svolge a Ostuni (BR) nell’accogliente piazzetta Viale Quaranta, sul belvedere ai piedi dei tipici Torrioni.

“Siamo felici – commenta Guglielmo Cavallo, sindaco di Ostuni – di poter ospitare la prima assoluta del progetto Air Piano. Una proposta suggestiva che unisce la spettacolarità della performance alla straordinaria scenografia del nostro centro storico. Inoltre la valorizzazione delle risorse artistiche del nostro territorio con il premio PianOstuni 2019, alla presenza di due autorevoli artisti e testimonial quali Raphael Gualazzi e Riccardo Scamarcio, rientra in una strategia di ulteriore promozione di un festival che vorremmo continui a crescere e a caratterizzare l’estate ostunese.”

PianOstuni 2019 è un festival ideato e organizzato dalla società Bass Culture, promosso dal Comune di Ostuni, supportato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’ “Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali. FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia” e dal main sponsor privato azienda vinicola Masseria Altemura.

Partner tecnici del festival sono: Pianoforti Farina, fornitore ufficiale di tutti i pianoforti utilizzati nell’evento; il Relais La Sommità che accoglie gli ospiti e gli artisti, e l’Osteria CasaCiaccia ristorante ufficiale della manifestazione.