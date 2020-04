I dipendenti dell’Impresa Fratelli Barretta Domenico e Giovanni S.r.l., in questo momento di difficoltà causato dalla diffusione del Coronavirus, intendono manifestare in maniera tangibile la propria solidarietà al personale sanitario che, in maniera indefessa presta la propria attività lottando ogni giorno per contrastare la diffusione del virus, mettendo a repentaglio la propria vita e profondendo ogni sforzo per salvare vite umane e alleviare le sofferenze di chi purtroppo si è ammalato.

I lavoratori della Barretta, che sono operativi h24 per consentire il normale flusso del traffico nel porto di Brindisi, devolvono una quota del proprio stipendio all’Ospedale A. Perrino di Brindisi per contribuire all’acquisto di dispositivi di protezione come guanti, mascherine, camici per medici ed infermieri idonei a contrastare l’emergenza Covid 19.

Per gli altri lavoratori e/o aziende dei servizi essenziali che intendano unirsi all’iniziativa comunichiamo le coordinate bancarie ove inviare il proprio contributo:

Conto corrente intestato a ASL BR – BRINDISI

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN IT 11 Z 05424 04297 000000000204

Causale DONAZIONE COVID19