Venerdì 4 ottobre alle ore 19.00, presso Palazzo Nervegna a Brindisi, si terrà un incontro diplomatico istituzionale organizzato dal Consolato di Puglia e Basilicata della Repubblica di Lituania e dal Rotary International della città. L’inizio dei lavori previsto per le ore 19.30 vedrà i saluti del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, a cui seguiranno quelli del Console di Lituania Giuseppe Saracino e del Presidente del Rotary Mario Criscuolo. Durante la serata, mediante la proiezione di filmati, interverranno su aspetti storici, politici e turistici del Paese baltico il Presidente della Comunità lituana Indre Matutyte Cordella e il Vicepresidente Daiva Jakuciunaite. A seguire l’intervento del Segretario Generale del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata, nonché Console dei Paesi Bassi Massimo Salomone. L’evento sarà moderato da Angelo Semeraro, Vicepresidente della nascente Associazione culturale musicale e turistica Italo-Lituana. L’incontro, fortemente voluto dal Console Saracino, è un ulteriore dimostrazione dell’attività diplomatico-consolare sul territorio, che in questi anni ha prodotto nuovi scambi, soprattutto culturali e turistici tra i due Paesi e che vedrà l’arrivo fino al marzo 2020 di ben altri cinque gruppi accompagnati da tour operator alla scoperta dell’Alto e Basso Salento, continuando a favorire così il processo tanto atteso di destagionalizzazione turistica. Per l’occasione saranno presenti i maestri brindisini Vito Fiore e Beatrice Mappa, rispettivamente alla chitarra e al flauto, che eseguiranno i due inni nazionali. La serata proseguirà con un breve concerto del coro lituano Vilnius Chamber Choir Sodzius, che eseguirà musiche popolari e religiose della tradizione lituana. Il tutto si concluderà con un momento conviviale che coinvolgerà i presenti. L’invito alla partecipazione è esteso a quanti volessero condividere questo momento di integrazione culturale.