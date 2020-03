L’aspetto di Romeo Tepore che mi ha sempre colpito è stato il suo amore viscerale per Brindisi, la sua città. Lo ha dimostrato durante la sua carriera professionale e soprattutto dando vita a “Brindisi in bicicletta”, una iniziativa che ha avuto il merito di mettere insieme tanti brindisini per vivere una giornata di festa.

Ha lavorato tanto per far crescere la sua creatura e non ha mai mollato, anche quando è stato costretto a rimetterci soldi di tasca.

La sua storia è stata raccontata in un libro che Romeo non ha fatto in tempo a presentare. Da brindisino conserverò un ricordo indelebile di quest’uomo. Ai suoi familiari, ai suoi collaboratori il mio abbraccio e le più sentite condoglianze.

Mauro D’Attis