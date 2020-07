Mercoledì 8 luglio partono da Carovigno (BR) in bici da corsa alla scoperta della Puglia. Così due atleti della Junior Brindisi, Salvatore Valente e Maurizio Sbano, in sella alla loro compagna di viaggio decidono di disegnare i confini della loro amata terra in soli tre giorni percorrendo 942 chilometri.

Salvatore e Maurizio, legati da una amicizia ventennale e una passione per il ciclismo scelgono di fare ciò che nessuno mai fino a quel mercoledì aveva osato fare. Gambe per pedalare, polmoni da vendere e si parte per il loro ed esclusivo memorabile giro di Puglia.

Partenza da Carovigno alle ore 20, pedalare di notte per ben 7 ore di seguito, il primo stop a Rodi Garganico dopo 315 chilometri, tempo di rigenerarsi e di nuovo in sella a sfidare il caldo torrido e la sete.

Ai 650 chilometri la seconda fermata, a Talsano ( TA). Come per la prima sosta, qualche ora per ricaricare le batterie e di nuovo in bici ,pronti per lo sprint finale: il giro completo del tacco. Lasciarsi alle spalle chilometri per macinarne degli altri alla scoperta di nuovi posti, sconosciuti sguardi da incrociare e mani da stringere. L’accoglienza della gente in ogni tappa, i loro incoraggiamenti, le loro voci che raccontano storie di vita, energia pura per i due atleti.



“Siamo partiti da Carovigno con solo una borraccia, un pantaloncino e uno spazzolino – raccontano i due ciclisti- abbiamo pedalato notte e giorno . Quando siamo in bici stiamo bene, ci sentiamo ancor più degli uomini liberi sarà per questo che dopo ogni pausa avevamo la carica giusta per rimettere in moto le gambe. Ci siamo divertiti tantissimo anche quando la sete era tanta. Erano le 14, eravamo nei pressi delle campagne di Palagiamo , provincia di Taranto – continuano – non avevamo nulla con noi, ad un tratto intravediamo un campo di frutta in piena irrigazione, un miraggio. Come dei bambini siamo corsi alla fonte tra risate e complicità. Giunti nel basso Salento ci hanno raggiunto due amici Aldo e Giuseppe di Sava per una “breve passeggiata” . Ci ha fatto molto piacere condividere con loro un pezzo del nostro giro di Puglia. La nostra avventura è terminata sabato 11 luglio con arrivo a Santa Sabina alle ore 21:30 dove ad accoglierci le nostre famiglie e gli amici della Junior Brindisi con cibo e bevande in abbondanza. Sono stati dei giorni indimenticabili. – concludono Salvatore e Maurizio – abbiamo avuto la fortuna di esplorare la nostra Puglia da una bici. Abbiamo dei posti incantevoli.”