Il Liceo Musicale Durano di Brindisi non si è mai fermato nonostante l’emergenza pandemica che ha investito tutto il mondo e l’Italia: ha continuato la sua fervida attività didattica, come sempre, ma in modo diverso. Senza perdersi d’animo di fronte alla sfida inedita in cui la sospensione della libertà ha messo a dura prova la “tenuta” di tutti, docenti e studenti si sono adoperati sfruttando la tecnologia per abbattere quelle barriere alzate inesorabilmente dal ‘nemico invisibile’ e continuare a ‘fare scuola’. Non è stato facile per gli studenti continuare a suonare rimanendo ‘a distanza’, senza poter utilizzare, ad esempio, quegli strumenti musicali, troppo voluminosi o troppo costosi, che si trovano nei laboratori scolastici. Eppure docenti e ragazzi si sono ingegnati per portare avanti anche lo studio delle discipline musicali. Così, anche quest’anno, confermando una tradizione consolidata, il Liceo Durano è pronto a chiudere un intero percorso scolastico, certamente difficile , suggellandone la fine con l’evento conclusivo: il concerto di fine anno.

Un’esperienza inedita, quella di un evento concertistico necessariamente ‘virtuale’, che il Liceo Musicale trasmetterà a partire dalle h. 18.00 sabato 30 giugno in diretta streaming sul canale YouTube della Scuola e pubblicato in contemporanea sulla pagina Facebook. Il concerto è anche l’occasione per chiudere la Settimana Nazionale della Musica a Scuola, organizzata da MIUR e INDIRE (25-30 Maggio) mediante la Rassegna nazionale delle istituzioni scolastiche ‘La Musica unisce la Scuola’ che si svolge con un ricco palinsesto on line in cui sono in programma anche performance di studenti e docenti del Liceo Durano. L’evento, fortemente voluto dal Dirigente scolastico dell’IISS “Marzolla Leo Simone Durano” Carmen Taurino, in collaborazione con i docenti e gli studenti del ‘Durano’, sarà condotto dal giornalista Antonio Celeste: interventi in diretta e performance audio video per circa due ore di piacevole spettacolo musicale, cui si potrà accedere mediante il link https://www.youtube.com/channel/UCp4Wj92eucID_qvDuHDviFQ

La serata sarà aperta da un ospite speciale, il Coro interprovinciale della Rete Orpheus, di cui l’Istituto è capofila, e di cui fanno parte centotrenta bambini e ragazzi delle scuole del primo e del secondo ciclo delle scuole di Brindisi e provincia, con una performance emozionante dall’intenso valore evocativo che ha inaugurato la Settimana Nazionale della Musica a Scuola entrando nel palinsesto nazionale.

A seguire, si alterneranno le esibizioni degli alunni delle classi di pianoforte della Prof.ssa Emma Chirilli, del Prof. Danilo Antonio Leo e della Prof.ssa Annastasia Campanella, di fisarmonica del Prof. Paride Pezzolla, di chitarra del Prof. Gaetano Leone, di tromba del Prof. Michele Aloisio, di sassofono del Prof. Giuseppe Sabatelli, di percussione dei Prof. Enrico Donateo e Antonio Tau, di violino della Prof. ssa Giulia Camardella, di canto della Prof. ssa Chiara Liuzzi, del Prof. Roberto Cervellera e del Prof. Federico Buttazzo, di corno del prof. Ivano Paladini, di Musica di insieme della Prof. ssa Cinzia Cavallo, della Prof. ssa Valentina Longo e del Prof. Walter Sergi, del Prof. Cosimo Spinelli, del Prof. Antonio Bagnato,

Gli studenti del Liceo, guidati dai loro docenti, hanno realizzato, ognuno da casa propria nel perfetto spirito “distanti ma uniti”, diverse esecuzioni che riflettono le loro emozioni e i loro pensieri legati al particolare momento, interpretando brani conosciuti o tratti dal loro repertorio di studio, ma anche brani inediti che sono stati composti in questi mesi di lockdown.

Musica per tutti i gusti musicali: riecheggeranno le note di Bach, Chopin, Piazzolla, Rota, piuttosto che quelle di Fernando Sor o Mariah Carey, Adele, solo per citarne alcuni, e tra, le performance, non poteva certo mancare in questa edizione del 2020 un omaggio al grande compositore Ludwig Van Beethoven per celebrare i 250 anni della sua nascita.

Sono previsti interventi istituzionali di saluto tra cui la Dott.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente Ambito Territoriale di Brindisi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Una serata che non mancherà di sorprendere e deliziare chiunque voglia gustarsi qualche momento di buona musica.