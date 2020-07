I Carabinieri della sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato, Aldo Caputi, 61enne di Oria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’uomo, in Brindisi, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un unico involucro di 200 grammi di sostanza stupefacente tipo “eroina”, occultato tra i pantaloni e gli slip indossati, nonché della somma contante di euro 1210, ritenuta provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro in plastica contenente 12 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, celata in un arredo del vano ripostiglio e materiale per il confezionamento.

L’ arrestato, espletate formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale Brindisi.