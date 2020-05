I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto un 27enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare il giovane, nel corso di un controllo dell’autovettura su cui viaggiava a velocità sostenuta con un coetaneo alla guida, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di nove dosi di cocaina contenute in bustine di nylon termosaldate che custodiva nelle tasche e la somma di 40,00 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il prevenuto, è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.