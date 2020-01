I Carabinieri della Stazione di Carovigno, unitamente all’unità cinofila antidroga di Modugno (BA) e Squadrone Cacciatori Puglia, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 53enne del luogo.

Nello specifico, i Carabinieri hanno proceduto a perquisizione domiciliare, rivenendo in cucina e nella stanza da letto, 22 grammi di marijuana, 0,49 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.