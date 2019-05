OSTUNI: ARRESTATO PER COLTIVAZIONE DI MARIJUANA

La Polizia di Stato nell’ambito di attività di prevenzione e repressione dei reati ha tratto in arresto nella flagranza di Coltivazione e Detenzione di marijuana ai fini di spaccio un uomo del posto.

Trattasi di M.P.P. classe 1981 ostunese ed incensurato.

Nella giornata di mercoledì, all’esito di alcuni riscontri, personale del Commissariato ostunese effettuava presso la casa del soggetto una perquisizione con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Stato.

Si rinvenivano 476 grammi di marijuana di cui 126 contenuti in 3 vasi in vetro nonché la restante parte costituita da 3 vasi in terracotta contenenti 15 arbusti di marijuana in inflorescenza dell’altezza compresa tra i 60 e i 70 centimetri.

L’arrestato aveva allestito all’interno del garage della sua casa una mini serra all’interno di una struttura tipo tenda da campeggio per la coltivazione della droga.

I poliziotti hanno di fatti rinvenuto diverse lampade alogene, ventilatori per l’areazione e l’asciugatura, 3 timer, 3 tubi estensibili in alluminio nonché 1 termometro e 2 bilancini elettronici di precisione.

Dopo le formalità di rito, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi il M.P.P. veniva condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari per rimanervi a disposizione della competente A.G.