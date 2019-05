Con i playoff giunti al penultimo atto prima della finale scudetto, il mensile diretto da Mino Taveri raccoglie analisi e riflessioni sull’epilogo della stagione dell’Happy Casa, chiusa dopo gara-3 dei quarti contro Sassari. La prima analisi la fa uno dei protagonisti “fuori” dal campo, ovvero colui che con Frak Vitucci ha costruito una squadra capace di strappare applausi in ogni palazzetto d’Italia.

“Parliamo di Simone Giofrè – puntualizza il direttore Mino Taveri – che rivela sulle pagine di Trezerocinque i vari passi che hanno portato all’assemblaggio della squadra brindisina. Un lavoro certosino, in tandem con il coach e supportato dalla conoscenza cestistica di un dirigente che di basket ne mastica parecchio. Simone siamo certi che un pensierino alla prossima stagione abbia cominciato a farlo già il giorno dopo la sfida decisiva con Sassari. Sarà un lungo cammino, ma la volontà di proseguire sulla strada tracciata in stagione c’è tutta”.

Puntuali come sempre le rubriche di approfondimento mensili, così come lo spazio dedicato al basket delle altre categorie, maschili e femminili, ma anche ritratti di personaggi come Aldo Vanoli, incredibile protagonista, dietro le quinte, del fenomeno Cremona, o di coach Brienza, che ha sfiorato il miracolo playoff con una Cantù che ha rischiato a inizio stagione anche il dramma societario.

“Ora ci apprestiamo a gustare in tv come finirà questo campionato – conclude Taveri – soprattutto Milano-Sassari sarà una sfida tutta da gustare, mentre a Brindisi il presidente Marino, smaltita la delusione, speriamo raccolga tutte le energie necessarie per continuare. Noi ci auguriamo solo che la città e il loro imprenditori, chi per tanto chi per poco, non lascino sola una società divenuta negli anni vanto della faccia sportiva della città di Brindisi.

Trezerocinque sarà in edicola il 31 maggio.