A Doncaster South Yorkshire (Inghilterra), la Polizia di Frontiera inglese presso quell’aeroporto ha tratto in arresto SILAGHI Florentin Marius Silaghi, 28enne di origine romena, senza fissa dimora, in esecuzione al provvedimento emesso nel gennaio 2020 dal GIP presso il Tribunale di Brindisi, nell’ambito dell’attività d’indagine “Bronx” condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi.

In particolare, nel corso dell’attività investigativa, nei confronti del Silaghi erano stati contestati i reati di detenzione illegale di armi clandestine utilizzate per l’uccisione del proprio cane a colpi di fucile. A conclusione degli accertamenti e delle formalità di rito, il 28enne sarà tradotto in Italia.