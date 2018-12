Si sono svolte in questi giorni le distribuzioni di beni alimentari e di prima necessità organizzate da CasaPound Italia. L’iniziativa ha interessato, in particolare, i comuni di Torchiarolo e Ostuni.

“Sono territori nei quali stiamo riscontrando una forte presenza di situazioni di difficoltà, molte delle quali al limite della povertà assoluta”, dichiara in una nota Cpi.

“Nei casi più gravi di difficoltà economiche vissute da alcune famiglie – aggiunge la nota – abbiamo consegnato loro anche stufe a gas per riscaldarsi, torce per sopperire alla mancanza di una fornitura elettrica e cucine a gas.”

“È inammissibile che in Italia possano registrarsi situazioni di questo tipo, peraltro nell’indifferenza delle istituzioni. È necessario – conclude Cpi – un piano d’intervento tempestivo da parte degli enti preposti capace di risollevare le condizioni economiche di queste famiglie, per permettere loro di vivere una vita dignitosa”.



Per il terzo anno consecutivo il Movimento Nazionale per la Sovranità, in occasione delle feste natalizie, organizza la Befana Tricolore, una serie di raccolte alimentari che saranno devolute come di consueto ai nostri concittadini meno fortunati a cui doneremo solidarietà e vicinanza.

Vi aspettiamo sabato 15 Dicembre presso il Dok di Via Bezzecca dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 17:30 alle 20:00 per contribuire insieme a noi alla realizzazione di questa iniziativa per far sì che anche i più bisognosi possano trascorrere le feste in serenità.



Sempre sabato 15, il Coordinamento cittadino e il Gruppo consiliare della Lega – Salvini Premier Brindisi, alla presenza dell’On. Anna Rita Tateo, incontreranno la stampa per illustrare i dettagli dell’iniziativa benevola già attivata dal Coordinamento Cittadino lo scorso anno nel giorno di Natale, della consegna di doni ai bambini ricoverati nella Unità Operativa del reparto di Pediatria dell’’Ospedale “Perrino” di Brindisi, gesto rinnovato con slancio e partecipazione dall’intero gruppo dirigente cittadino, nel segno della continuità e con l’obiettivo di strappare un sorriso ai piccoli pazienti.