Nell’ambito delle iniziative organizzate per l’anno in corso dal Museo Archeologico “F.Ribezzo” di Brindisi (Piazza Duomo 7), per perseguire e favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale custodito nella struttura museale brindisina, sabato 29 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, è in programma la visita tematica “L’archeologia subacquea e i paesaggi costieri del litorale brindisino” per un suggestivo e virtuale incrocio di rotte marittime che racconta la storia dei paesaggi d’acqua che si sono succeduti nel corso dei secoli nel nostro territorio, attraverso il rinvenimento di materiali che viaggiavano per mare, da Punta del Serrone a Santa Sabina, passando per Apani.

L’iniziativa prevede la collaborazione dei soci di “Italia Nostra” che hanno promosso la partecipazione della prof.ssa Katia Mannino (UniSalento) per approfondimenti sui Bronzi di Punta del Serrone

Per info e prenotazioni visita tematica contattare i numeri di telefono 0831/544257-56-58.