L’Unità Operativa di Promozione della Salute, afferente al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, organizza in collaborazione con UISP-Comitato Provinciale di Brindisi un programma di incontri di formazione e informazione destinati agli operatori del Terzo settore per l’acquisizione di tecniche di stretching finalizzati all’educazione posturale, con particolare riguardo alla prevenzione delle disfunzioni ad origine vertebrale.

L’iniziativa, che vede l’adesione del CSV Poiesis di Brindisi, comprende cinque incontri, della durata di due ore, che si terranno nel mese di gennaio 2019 presso la palestra “A.S.D. Società Ginnastica La Rosa in via Giuseppe Pellizza da Volpedo nel quartiere S. Elia di Brindisi.

PROGRAMMA

1° Giorno – mercoledì 9 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.00:

• Presentazione corso, benefici e rapporto postura/salute.

• Concetti base anatomici e fisiologici della colonna vertebrale (concentrando l’attenzione in particolar modo sul rachide dorso-lombare).

• Presa di coscienza dei movimenti scorretti durante le posture ed i movimenti quotidiani con adeguati esercizi pratici di stretching da attuare anche nelle pause lavorative sia per la lombalgia, sia per la cervicalgia.

2° Giorno – mercoledì 16 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.00:

• Concetti base legati alla respirazione ed esercizi di presa di coscienza sul diaframma.

• Introduzione alle tecniche di rilassamento con la prova pratica di un rilassamento breve.

3° Giorno – mercoledì 23 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.00:

• Consigli sullo stile di vita, alimentazione ed eliminazione dei fattori di rischio che agevolano le algie vertebrali.

• Uso corretto ed esercizi specifici anche per l’arto superiore: spalla, gomito e polso.

4° Giorno – mercoledì 30 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.00:

• Concetti teorici della respirazione ed esercizi respiratori.

• Tecniche di rilassamento e pratica di tecniche base di rilassamento.

5° Giorno – giovedì 31 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.00:

• Esercizi oculari, esercizi sull’articolazione temporo-mandibolare.

• Esercizi riepilogativi di stretching da attuare anche nelle pause lavorative sia per la lombalgia, sia per la cervicalgia.

Gli incontri, destinati ad un numero massimo di 20 partecipanti segnalati dalle Associazioni di volontariato e del terzo settore, saranno condotti dal Dott. Marco Nannavecchia, tecnico UISP Laureato in Scienze motorie. Per adesioni è possibile scaricare il modulo dal sito istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi sezione NEWS, e inoltrarlo all’indirizzo: brindisi@uisp.it entro il 7 gennaio 2019. Un numero di adesioni superiore al numero programmato, comporterà la formazione di lista d’attesa per eventuali ulteriori edizioni del Corso.

Per informazioni: UISP (Francesco) tel. 393 2282688

UFFICIO STAMPA ASL BR