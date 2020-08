Continua la rassegna Made in Brindisi, il cartellone di eventi dell’estate brindisina che riporta la musica in nelle vie del centro storico.

Made in Brindisi, progetto supportato dal comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nasce per ridare impulso all’arte e alla musica dopo il periodo di immobilità appena trascorso. Gli artisti professionisti hanno unito le forze e deciso di collaborare per far fronte ad un’emergenza comune.

Capofila del progetto sono GuerrillaArtis e Mamadema Animation, consolidate realtà cui si è poi unita una pluralità di soggetti operanti nel settore degli eventi culturali.

Piazza Sottile De falco

Inizio spettacoli ore 21:30

Ingresso gratuito

25/8 – DAVIDE FASULO E TORE NOBILE

Il ricco calendario di eventi di Made in Brindisi non poteva non tenere in considerazione la musica d’improvvisazione.

Due talenti nostrani Davide Fasulo, compositore polistrumentista e Tore Nobile batterista e percussionista , spalleggiati da un duo di Fiati di tutto rispetto Carlo Gioia al Sax e Alessandro Dell’Anna alla tromba , vi faranno assaporare le atmosfere legate alla “Total Impro”.

Nulla di arrangiato o provato precedentemente , tutto quanto si creerà estemporaneamente sul palco di Piazza Sottile De Falco, in una miscela fatta di groove e sperimentazioni e interplay create sul momento.

27/8 – PERFORMER ORCHESTRA

La “Performer Orchestra” nasce dall’incontro e fusione di musicisti professionisti con molteplici esperienze in ambito di concerti, programmi televisivi, studio di registrazione e didattica oltre a collaborazioni personali di ognuno con artisti del panorama nazionale.

La forte passione e la condivisione dei musicisti per lo Swing, il Jazz, il Funk, il Latin e altro, creano una potente miscela di suoni che permette la realizzazione e l’esecuzione di vari generi musicali d’ascolto. L’orchestra si compone di dodici elementi. Caratterizzata dalla presenza di una sezione di sette fiati tre sax, due trombe, due tromboni che danno la grinta e timbrica giusta nell’ottenere sonorità da Big Band, il tutto è supportato da un solido quartetto ritmico formato da pianoforte, chitarra, basso elettrico, batteria, l’organico si completa di un vocalist.

I brani che l’ensemble propone spaziano dalle famose colonne sonore di film come “ JAMES BOND, PERRY MASON, PINK PANTER e altri titoli, fino ad attingere al repertorio Jazz e Funk con brani come BIRDLAND dei Weather Report, THE CHICKHEN di Jaco Pastorius, PICK UP THE PIECES degli Average White Band etc…..

Il programma si completa con il repertorio cantato proponendo i classici dello Swing come FLY ME TO THE MOON.

MOONDANCE, NIGHT AND DAY, COME FLY WITH ME, e altri ancora.

La Performer Orchestra è composta da :

Franco Sgura, tromba.

Massimo Corrado tromba.

Michele Mele, trombone.

Nico De Filippis, trombone.

Carlo Gioia, sax alto e flauto.

Raffaele Vecchio, sax tenore.

Franco Russo, sax baritono.

Raffaele Passiante, voce.

Fabio Rogoli, pianoforte.

Massimo Dastore, chitarra.

Cosimo Romano, basso elettrico.

Paolo Colazzo, batteria.

30/8 – COME FA L’AMORE

“Come fa l’amore” è uno spettacolo realizzato con gli alunni del corso professionale della Scuola Talìa. Attraverso le più note scene del Romeo e Giulietta, due attori in scena raccontano la parabola di uno dei sentimenti più discussi e allo stesso tempo misteriosi dell’umanità.

L’allestimento curato da Maurizio Ciccolella con la collaborazione di Lorenzo De Simone prevede l’interazione del linguaggio teatrale e cinematografico. In scena Maura Ruggiero e Costantino Marrazzo, in video Claudia De Stradis e Carmelo Lorizio, voci off di Mino Leone.