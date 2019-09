L’associazione culturale di volontariato Mamadù, nell’ambito del progetto FAST Academy-Formazione in Academy per lo Sviluppo del Talento, realizzato grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile gestito dall’Impresa Sociale Con i Bambini, organizza la summer school “Brindisi for teens_La città che vorrei”, una settimana di attività, visite e laboratori rivolta a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

Dal 9 al 13 Settembre, dalle 9.00 alle 13.00 i partecipanti saranno affiancati in attività volte alla conoscenza del territorio e soprattutto delle persone che quotidianamente lo animano in maniera positiva, che hanno creato realtà associative, che hanno fatto della propria passione un lavoro, che si sono attivate per dare un contributo personale al miglioramento della condizioni di vita proprie e della propria comunità.

Conoscere meglio la propria città e il proprio territorio sarà occasione e stimolo per provare ad immaginare una città ideale. Si comincerà Lunedì 9 Settembre con i volontari dell’associazione Mamadù per un giro nel centro storico alla scoperta delle sue bellezze evidenti ma anche di piccoli particolari nascosti. Martedì 10 sarà la volta di una lenta passeggiata in bicicletta con l’associazione Intothebike, da anni impegnata nella sensibilizzazione alla mobilità sostenibile. Mercoledì 11 i giovani partecipanti visiteranno la Riserva Naturale di Torre Guaceto passeggiando da una spiaggia all’altra con gli esperti della coop. Thalassia. Tra attività e racconti raccoglieranno foglie marine e reperti spiaggiati da studiare, rielaborare, ricostruire. Giovedì 12 saranno gli operatori dell’associazione Vogatori Rèmuri-Brindisi in voga ad ad animare la mattinata facendo provare ai ragazzi l’emozione della voga su una lancia a 10 remi durante un’inusuale e suggestiva visita al porto interno della città. Venerdì 13 il programma prevede un incontro con il Punto Luce e lo Spazio Mamme, due progetti di Save the Children che, dal 2014, sono impegnati nel quartiere Perrino al fine di prevenire e contrastare la povertà materiale e educativa. Le molteplici attività che vedono il coinvolgimento di bambini, ragazzi e genitori si svolgono, a partire da quest’ultima estate, in maniera itinerante al fine di diffondere le buone prassi ormai consolidatesi e raggiungere un numero maggiore di beneficiari. In tale occasione i partecipanti elaboreranno la loro città ideale.

La partecipazione alla summer school “Brindisi for teens, la città che vorrei” è gratuita. Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 6 Settembre.

Per info e prenotazioni:

347. 0779930

388. 7252318

349. 5752784