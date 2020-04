È convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 10 il Consiglio Comunale.

La seduta del Consiglio Comunale, stante lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario dichiarato dal consiglio dei Ministri, si svolgerà in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, così come disposto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in ottemperanza al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Sarà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams, già testata nelle sedute di Giunta, Conferenza dei Capigruppo e Commissioni Consiliari, che consente la contemporanea partecipazione di un cospicuo numero di partecipanti, garantendo i criteri di trasparenza, tracciabilità e tutela dei dati.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale.