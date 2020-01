Serata di chiusura per l’edizione natalizia della “Mostra Fasanese dell’Artigianato”: una festa per far vivere l’atmosfera de “U’Capecanale”

La “MFA verso i 50 – Christmas edition”, edizione speciale della Mostra Fasanese dell’Artigianato promossa dall’Associazione “Fatto In Bottega” con il patrocinio del Comune di Fasano ha organizzato per venerdì 10 gennaio una festa di chiusura a ingresso libero.

A partire dalle ore 19.00, nei locali comunali di via del Balì, si terrà il closing party “U’Capecanale” organizzato in sinergia con l’Associazione Fasano Antirazzista, che si occuperà di preparare i panzerotti, e con Risto – Bar 138 white, che invece proporrà vino e arrosticini abruzzesi. L’accompagnamento musicale, invece, sarà offerto dalla chitarra del musicista e compositore Vito Carrone.

La serata vuole celebrare l’artigianato e le attività produttive in attesa dei festeggiamenti per la 50ª edizione della Mostra, fissati per la stagione estiva, attraverso “U’Capecanale”, occasione conviviale che, nella tradizione locale, conclude i lavori eseguiti dalle maestranze.

«Sono soddisfatto di questa speciale edizione della Mostra – commenta Vito Olive, presidente di “Fatto in Bottega” –, sia perché ha rappresentato una vetrina per diversi artigiani e creativi, attraverso l’esposizione delle loro creazioni e con la promozione di attività laboratoriali da loro guidate, sia perché ha permesso di animare una suggestiva porzione del centro storico fasanese andando ad arricchire la ricca programmazione delle festività della nostra città».

La partecipazione all'appuntamento è libera.

Ufficio Stampa “Fatto in Bottega”