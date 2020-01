I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno arrestato un 46enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari operanti, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella camera da letto dell’abitazione dell’uomo 20 grammi di “marijuana”, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante per 240 euro, in banconote di vario taglio.

La sostanza stupefacente e quant’altro sono stati sequestrati.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.