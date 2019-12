Due giornate a tema natalizio per il Monday Nights. Tiro al bersaglio e Babbo Natale in persona accoglieranno appassionati e curiosi in piazza Umberto I e via Roma

Per una volta, in verità non la prima, i soci e i giocatori del Monday Nights abbandonano scarpini e campetti in erba sintetica per spostarsi sulle chianche del centro storico di Francavilla Fontana. Accadrà il 22 e il 23 dicembre con due appuntamenti dedicati al Natale e ai più giovani.

Approfittando della pausa dalle competizioni lanciate in autunno, infatti, lo staff del Monday Nights ha deciso di portare l’atmosfera di festa che caratterizza le serate al centro sportivo Soter nel centro storico della città degli Imperiali.

Il 22 dicembre – dalle 18.30, su via Roma – spazio quindi al Golden Gol, ovvero il tiro al bersaglio a tema calcistico con tanto di porte. In palio per i tiratori più precisi diversi premi messi a disposizione da alcuni dei partner della stagione 2019/20 del Monday Nights. L’evento è patrocinato ed è inserito nel programma di eventi natalizi del Comune di Francavilla Fontana Incanto di Natale.

Il giorno dopo – sempre a partire dalle 18.30, stavolta al Giba Cafè in piazza Umberto I – un appuntamento dedicato a bambine e bambini, che potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli così le letterine in attesa del 25 dicembre.

“Il nostro movimento sta crescendo tantissimo” commenta il presidente dell’ASD Monday Nights Piero Neve. “Abbiamo oltre 500 giocatori coinvolti nelle cinque competizioni partite a ottobre (Giba League, DiCoste Cup e poi le Nuovarredo Gold, Silver e Bronze Cup). Ma per noi il Monday Nights è qualcosa di più di una serie di competizioni sportive. Quest’anno abbiamo già collaborato all’organizzazione dell’Earth Day Run nel centro di Francavilla. Questa volta, per Natale, abbiamo voluto pensare a qualcosa di extracalcistico, sempre per i più giovani. Il calcio per noi è una scusa per creare aggregazione, socialità, coinvolgimento. Semplicemente, per stare insieme”.

La partecipazione è rigorosamente gratuita per entrambi gli appuntamenti.