Venerdì 17 gennaio 2020, presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, si terrà il terzo “Open Day”. La scuola sarà aperta dalle ore 15.00 alle ore 19.00. All’incontro sono invitati gli alunni frequentanti le classi terze degli istituti secondari di primo grado con i genitori. In occasione dell’Open Day, gli alunni dell’Alberghiero, con i docenti, accoglieranno gli ospiti e presenteranno la scuola con i laboratori e le sue eccellenze. Sarà un’occasione imperdibile per constatare, personalmente, il lavoro che viene svolto, quotidianamente, nelle cucine, nelle sale ristorante e nei laboratori di accoglienza turistica dell’Istituto Alberghiero di Brindisi, eccellenza del territorio.

Domenica 19 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si svolgerà il 3° OPEN DAY del Liceo “Ettore Palumbo”, presso la sede di via Achille Grandi 17 a Brindisi.

Una giornata dedicata alle famiglie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per illustrare la ricca offerta formativa, che consente un’ampia possibilità di scelta tra tre indirizzi:

Liceo delle Scienze Umane

Liceo Economico Sociale

Liceo Linguistico

Gli studenti proporranno percorsi multidisciplinari nei laboratori di fisica e di chimica, attività didattiche in inglese, francese, spagnolo e tedesco con l’uso delle tecnologie multimediali ed esibizioni in palestra; saranno anche presenti le eccellenze distintesi nelle competizioni internazionali.

I docenti illustreranno le attività extracurriculari (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, stage all’estero, progetti di arricchimento dell’offerta formativa, certificazioni informatiche e linguistiche) e le innovative metodologie didattiche (CLIL, Esabac, metodo Orberg) che sostengono e potenziano l’apprendimento nelle varie discipline.

Accompagnati da studenti e docenti, si potranno visitare i numerosi e attrezzati laboratori linguistici, scientifici e multimediali, la palestra coperta e scoperta, la biblioteca, l’auditorium.