Durante il mese di gennaio, l’Istituto comprensivo statale Casale aprirà le sue porte in vista delle nuove iscrizioni che si terranno dal 7 al 31 gennaio, in forma cartacea per la scuola dell’infanzia e on-line per le scuole primarie e secondarie.

Un primo incontro è previsto per venerdì 10 gennaio alle ore 16 e alle ore 17.30 presso l’aula magna del plesso “Kennedy”, rispettivamente per la scuola secondaria e per quelle dell’infanzia e della primaria. La dirigente e i docenti saranno lieti di incontrare i genitori dei futuri alunni per presentare l’offerta formativa dell’istituto, illustrare le linee di indirizzo e gli aspetti organizzativi e rispondere alle domande che verranno poste.

Per la scuola secondaria di primo grado “Kennedy”, l’open day si svolgerà lunedì 13 gennaio dalle 16 alle 19. In quest’occasione, i docenti presenteranno le aule e gli spazi della scuola, facendo interagire i visitatori con gli alunni attraverso la partecipazione a laboratori e dimostrazioni. I docenti saranno a disposizione per eventuali domande e curiosità.

Per le scuole dell’infanzia “Boschetti-Alberti” e “Sant’Antonio” e per quelle primarie “Marinaio d’italia” e “Calò”, l’appuntamento con l’open day è per giovedì 16 gennaio alle ore 16.30 nei rispettivi plessi. Le insegnanti accoglieranno i genitori e gli alunni in un clima di festa e condivisione, presentando gli spazi e le attività.

Martedì 14 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 il plesso “Kennedy” ospiterà le scuole secondarie di secondo grado del territorio che presenteranno agli interessati l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021.

I genitori e gli alunni delle classi terze sono invitati a partecipare.