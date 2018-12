Sabato scorso sono stati diffusi a livello centrale i risultati conseguiti con l’operazione “ultimo miglio”, e relativi al controllo del territorio in occasione di queste festività.

Negli stessi giorni anche il capoluogo e i comuni di Mesagne e Ostuni sono stati interessati dalla medesima attività, finalizzata a operare mirati controlli, prevalentemente a mezzi e conducenti al fine di garantire al meglio la sicurezza di tutte quelle zone abituale ritrovo di turisti e cittadini, che in questo periodo di ferie affollano, numerosi, le città.

I servizi nel capoluogo sono stati svolti dal personale delle Volanti con il supporto di personale della Squadra Mobile e con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Lecce e della Polizia Locale. Nei comuni di Mesagne e Ostuni ha provveduto il personale in servizio in ciascun Commissariato.

I controlli hanno così riguardato 7468 veicoli, e sono stati svolti prevalentemente con i sistemi automatizzati di cui sono dotate le Volanti; di queste solo 18 sono state controllate con il metodo “tradizionale”; alla fine si è proceduto al sequestro di un’autovettura trovata priva della copertura assicurativa e non in regola con le prescritte revisioni, e elevate altre 17 contravvenzioni per violazioni a norme di comportamento previste dal codice della strada, tra cui l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, comportamento particolarmente censurabile per le conseguenze. Ritrovate anche 3 auto rubate, riconsegnate ai legittimi proprietari.

A Mesagne sono stati controllati 349 veicoli e 662 a Ostuni.

Le persone controllate sono state 320, tra cui diversi stranieri e persone già note alle forze dell’ordine; nel corso dei controlli state arrestate due persone, brindisini, per violazioni delle prescrizioni connesse alle misure limitative della libertà perso-nale. Uno straniero, di cittadinanza somala, veniva arrestato per scontare un resi-duo pena pari a 9 mesi, giusta ordinanza del tribunale di Brescia. Sempre nel corso dei controlli altre 3 persone sono state denunciate per reati vari, anche in questo caso tutte persone del posto; accertate inoltre 2 violazioni al TULPS che hanno determinato altrettante denunce per contravvenzioni a carico di altre due persone a seguito di specifici controlli operati dalla Polizia Locale nel capoluogo.

A Mesagne invece controllate 80 persone e 20 a Ostuni.

Nelle operazioni indicate sono state impiegate complessivamente 70 persone con 33 veicoli.

COMUNICATO STAMPA QUESTURA DI BRINDISI