I sottoscritti partiti politici di opposizione – Partito Democratico, Forza Italia, Insieme-F.P. – Italia Viva, Lega, Lista Taurisano, Progetto per l’Italia, Fratelli d’Italia, Impegno civile, manifestano pubblicamente convinta solidarietà ai concittadini francavillesi i quali, per oggettiva supponenza e chiusura al dialogo dell’Amministrazione comunale, proprio nella fase più acuta dell’emergenza Covid-19, continuano a subire persistenti disagi ed umiliazioni per beneficiare di un diritto acquisito, ovvero il doveroso supporto sociale conseguente alla grave crisi economica, produttiva ed occupazionale in atto.

È un dato di fatto la modalità, quanto meno imbarazzante, con la quale il comune sta adempiendo alla attribuzione dei buoni pasto per le famiglie in difficoltà, così come da decreto del P.C.M.

Pur consapevoli del gravosissimo impegno che il Governo centrale ha scientemente ritenuto di dover demandare ai comuni, non v’è dubbio che, proprio per l’ampia discrezionalità a questi ultimi riservata, si sarebbe dovuto ricorrere a modalità alternative di supporto che garantissero la sacrosanta privacy, evitando di ledere dignità e pudore dei richiedenti.

I sottoscritti partiti di opposizione, rispedendo al mittente inviti non richiesti a tacere, provenienti dalle fila della stessa maggioranza, ribadiscono che esercizio di democrazia è, invece, aprirsi al dibattito, al confronto comune, anche alla critica se costruttiva, specialmente quando difficoltà come l’emergenza pandemica richiedono l’apporto corresponsabile di tutti, nessuno escluso.

E’ anche per tali ragioni che i sottoscritti, quali legittimi rappresentanti politici assolutamente maggioritaria nella città, reiterano formale richiesta di incontro al Sindaco Denuzzo, affinché egli recuperi e condivida le ragioni di un confronto positivo e costruttivo, che sarebbe da irresponsabili continuare ancora a negare.

COMUNICATO STAMPA

Partito Democratico, Forza Italia, F.P.-Insieme, Italia Viva, Lista Taurisano, Lega, Impegno Civile, Progetto per l’Italia, Fratelli d’Italia