Domenica 1 Marzo pv alle 10.30 presso gli impianti della Cedas Avio Brindisi al rione Sant’Elia, in via Pellizza Da Volpedo, 6 la squadra ASD Lupi Football Team Brindisi si confronterà con “Insuperabili Parabita” in un incontro di calcio davvero “speciale”.

Asd Lupi Football Team Brindisi vanta nella propria squadra i ragazzi di Aipd Brindisi (Ass. Italiana Persone Down) che in occasione della partita che disputeranno presenteranno a tutti la squadra e il loro inno, cantato da Ivan Cassarino con Antonio Tinelli di Orchestra Mancina.

Sosteniamo i Lupi, i nostri ragazzi Domenica 1 Marzo al Cedas. L’ingresso è gratuito.