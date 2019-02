Il Direttivo del Partito Democratico di Francavilla Fontana, riunitosi mercoledì u.s. presso la sede di vico Salerno n. 2 la prima volta dopo il Congresso cittadino celebrato il 20 gennaio scorso, su proposta del segretario Carmine Sportillo ha confermato all’unanimità componenti della segreteria Elisabetta di Brindisi e Alessandra Latartara.

Proposti ed eletti all’unanimità anche Giovanni Carlucci, Nicola Cavallo e Silvano Salerno responsabili dell’organizzazione, Angelo Di Coste Tesoriere e il giornalista Massimo Caliandro responsabile della comunicazione.

I lavori del Direttivo sono stati avviati da una comunicazione del segretario Sportillo, che passando in rassegna questioni riguardanti l’attuale fase politico-amministrativa cittadina, ha parlato di una “Amministrazione Denuzzo che galleggia sul nulla e continua ad avvalersi o intestarsi progetti e finanziamenti varati ed ottenuti dalla precedente Giunta di Centrosinistra a guida PD. Ultimo in ordine di tempo l’adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza degli impianti sportivi presso la palestra della scuola Montessori, al pari della probabilmente imminente riapertura dello Stadio Giovanni Paolo II e del Palazzetto dello Sport. Analogo atteggiamento per quanto attiene al bando legato al Duc e alla riqualificazione di via Roma. il cui protocollo venne firmato con la Regione Puglia nel 2017.”

E’ stata sottolineata, poi, la “scorrettezza istituzionale del Sindaco nel confronti del Partito Democratico che ha chiesto da tempo immemorabile di essere convocato per sottoporre questioni e proposte, ottenendone una chiusura a riccio tanto irrituale quanto inusitata” con Sportillo che ha definito tale atteggiamento “schiaffo arrogante alla democrazia partecipata e dialogante ed atteggiamento irrispettoso nei riguardi dei concittadini i quali hanno assegnato al PD il ruolo di opposizione costruttiva e responsabile.”

A conclusione del dibattito, che tra l’altro ha anche riguardato le imminenti elezioni del Consiglio provinciale, le risultanze delle primarie del Partito Democratico nazionale riservate agli iscritti, concluse lo scorso 3 febbraio e le iniziative da porre in essere in vista delle primarie nazionali aperte del 3 marzo prossimo, il Direttivo ha approvato ancora all’unanimità l’o.d.g. che segue.

“Il Partito Democratico di Francavilla Fontana condividendo e sostenendo le motivazioni alla base della manifestazione nazionale promossa da Cgil Cisl Uil per sabato 9 febbraio a Roma, conferma il proprio giudizio negativo sulla Legge di Bilancio 2019 che ribadisce il dualismo Nord-Sud perché ignora e addirittura penalizza il Mezzogiorno, è insufficiente, recessiva, taglia gli investimenti per la crescita e lo sviluppo, non diminuisce la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente e da pensione, non favorisce la creazione di lavoro stabile né la coesione del Paese. Il Governo scarica sul futuro del Paese il peso di oltre 50 miliardi di oneri in più per il 2020 e 2021, per cui o si troveranno le risorse senza nuovi tagli o aumenterà l’Iva e altre tasse, mentre servirebbero interventi che rilancino il lavoro, le politiche industriali, anche attraverso piani di investimento in opere infrastrutturali, materiali e sociali. Il reddito di cittadinanza è una misura ibrida che non darà risposte efficaci, considerato che la manovra finanziaria cancella il Reddito di Inclusione ed utilizza le risorse per una misura sostitutiva, complicata nell’accesso e con forti elementi di iniquità, specie verso le famiglie numerose e con disabili. Per il Partito Democratico di Francavilla Fontana il Governo Conte deve aprirsi al confronto con il sindacato confederale, così come con i Partiti di opposizione, per cambiare sostanzialmente la Legge di Bilancio 2019.”

UFFICIO STAMPA