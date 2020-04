In merito alla segnalazione di un pacco alimentare, consegnato dalla Protezione civile, che conteneva formaggio con presunte macchie di muffa si precisa che il pacco è stato confezionato con il cibo donato da Costa Crociere. Gli alimenti deperibili, come il formaggio, sono stati trasportati presso le celle frigo dell’Istituto Alberghiero “Pertini” senza mai interrompere la catena del freddo. Sono stati porzionati e confezionati dal personale esperto della scuola e consegnati immediatamente.

Come riferiscono gli esperti dell’Alberghiero, ci sono formaggi che sulla scorza possono presentare forme di muffa che non costituiscono alcun pericolo per i consumatori perchè sono parti che vengono eliminate prima di consumarlo.

Tuttavia è stato disposto l’immediato ritiro del cibo che presenta queste anomalie: il materiale sarà inviato all’Asl per tutti i controlli necessari.