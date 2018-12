È stata presentata questa mattina nella sala Giunta di Palazzo di Città . L’incontro si è svolto alla presenza del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, dell’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Oreste Pinto, dell’amministratore della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Nicola Zizzi, del direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, e dell’amministratore unico di Energeko, Antonio Galati.

«Oggi presentiamo un lavoro complesso – ha esordito il sindaco Riccardo Rossi – reso possibile grazie all’impegno di tutti. Abbiamo costruito un percorso di manifestazioni che realizzasse lo spirito della tradizione e proposte originali, come quella di installare un’opera d’arte luminosa legata a un’icona dell’identità brindisina. Abbiamo adottato un preciso approccio di metodo, quello cioè di distribuire tante iniziative per restituire alla comunità il senso della festa, preferendolo alla scelta di pochi grandi eventi. È il tratto distintivo di una rassegna che ci auguriamo sappia ritrovare al centro la partecipazione delle famiglie».

«Il cartellone si pone una duplice finalità – ha proseguito l’assessore Oreste Pinto –, quella di sostenere le attività commerciali di una parte nevralgica della città attraverso un programma mirato di animazione artistica, e quella di promuovere la valorizzazione dei luoghi offrendo motivi d’interesse finalizzati a incoraggiare la presenza dei turisti».

«Mi piace sottolineare il ruolo della Fondazione – ha sottolineato l’amministratore Nicola Zizzi – che ha ormai fatto proprio il ruolo di agenzia di servizio per l’Amministrazione comunale grazie a un lavoro di elaborazione di contenuti svolto con cura e professionalità. Un ruolo che si pone, in modo sempre più sistematico, come un cardine nell’offerta culturale della città».

«Abbiamo pensato ad appuntamenti – ha spiegato il direttore artistico Carmelo Grassi – che sapessero ripercorrere i segni tradizionali della festa, portando nelle strade e nelle piazze le giuste atmosfere del periodo e creando momenti nei quali la comunità possa godere dei luoghi e della loro bellezza».

«Siamo in dirittura d’arrivo – ha concluso per Energeko Antonio Galati – per l’inaugurazione delle luminarie. La vestitura luminosa vuole essere all’altezza dello sforzo organizzativo che si sta compiendo per la rassegna, proponendo una sintassi originale tra la parte laica e quella religiosa della città. Siamo pronti ad accendere il Natale anche con la Stella Cometa in arrivo in piazza Duomo».

La città è pronta ad accogliere le festività natalizie tra luci, colori e profumi. Saranno numerose le occasioni per vivere la città durante le feste tra eventi, spettacoli, acquisti o semplicemente godendo dell’atmosfera che è pronta ad avvolgere Brindisi con un programma di iniziative, allestimenti, mostre, appuntamenti commerciali e di intrattenimento, di artigianato e culturali, raccolti in un calendario unico.

È questa la formula di «Le luci di Brindisi. La città a Natale», la rassegna organizzata dal Comune e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi: fino al 6 gennaio ogni angolo del centro della città e non solo sarà animato da canti, musica, danze, arti circensi, installazioni, gusto, laboratori e mercatini natalizi nel segno della tradizione, dell’innovazione e della solidarietà. Più di un mese di iniziative distribuito tra le vie, le piazze, le chiese, il teatro, per restituire tutta l’atmosfera della festa. È questo il filo rosso che lega gli appuntamenti della rassegna, disegnando nella città luoghi carichi di bellezza e meraviglia.

Come piazza Vittoria che si trasforma in un accogliente “salotto” rosso con tante casette in legno pronte per ospitare fino al 6 gennaio i vari espositori con i loro oggetti d’artigianato, specialità gastronomiche e hobbistica. Sabato 8 dicembre si entra nel vivo con l’esperienza del walkscape, il “paesaggio camminato” per conoscere la città “dal basso” e rifiutare la sintesi delle immagini dall’alto. Titolo dell’iniziativa «Brindisi Porto di Pace», partenza da piazza Santa Teresa.

Alla fine della passeggiata la scena si sposta nella piazzetta antistante il Nuovo Teatro Verdi per l’inaugurazione e l’accensione di un’opera d’arte luminosa e interattiva, #BrentionTherapy, ispirata a uno dei simboli identitari della città, realizzata “site specific” dall’artista David Cesaria per «BrindisiLightArt», a cura di Ilaria Caravaglio. L’opera unisce il design degli origami alla tecnica delle tradizionali luminarie del nostro territorio ed è pensata per diventare uno strumento di promozione del territorio, in particolare con l’ausilio dei social: cittadini e turisti saranno invitati infatti a scattare un selfie con l’originale luminaria e condividerle su Facebook ed Instagram utilizzando l’hashtag #BrentionTherapy. Cesaria aprirà le porte della sua «Bottega d’artista», nel Complesso ex Scuole Pie dal 10 al 12 dicembre, occasione nella quale i visitatori potranno vederlo all’opera mentre realizza un modellino in scala ridotta.

Giovedì 13 dicembre si alza il sipario anche sulla VI edizione de «La magia del cioccolato», la kermesse dedicata al cioccolato made in Italy, in programma in corso Umberto I e piazza Cairoli fino al 16 dicembre, con la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia.

La rassegna accompagna, a partire da venerdì 14 dicembre, il percorso di «Out_Chiostri», cinque appuntamenti tra conversazioni, film e approfondimenti, dedicati al Sessantotto, a cinquanta anni da quella “stagione” che ha rappresentato uno dei periodi più significativi della nostra storia. Nella stessa giornata si mettono in cammino, anche in questo caso attraverso cinque serate (dopo il 14 anche il 17, 19, 28 e 29 dicembre) le «Strade sonore», iniziativa di animazione dei corsi con le performance di giovani musicisti.

«Natale al Paradiso» è il programma di attività organizzato nel quartiere brindisino dal 14 al 16 dicembre tra musica, giochi, mercatini e street food: sabato 15 dicembre le vie e le piazze del rione Paradiso presteranno il loro ideale palcoscenico alla «Salento Funk Orchestra», una street band con sedici artisti pronti a dare vita a un vero e proprio show a suon di trombe, percussioni e saxophone. Il giorno successivo la scena passa alla «BeDixie – Dixieland Jass Band», in arrivo con uno spettacolo in perfetto stile marching-band. Un intreccio polifonico dal jazz allo swing, dalla world music fino alle fanfare balcaniche.

Sabato 15 dicembre si rimane in tema musicale con il concerto, dal titolo «Gigi e i soliti accordi. I cantautori di ieri e di oggi», che dà appuntamento sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi: un viaggio inedito attraverso la storia e il presente della musica cantautorale italiana, da Rino Gaetano ad Alessandro Mannarino, da Jovanotti a Lucio Dalla.

«I Suoni della Devozione» traguardano quest’anno la XIX edizione. Si comincia il 15 dicembre con un programma, articolato tra le chiese dell’Arcidiocesi di Brindisi (San Paolo Eremita, San Benedetto, Santa Maria degli Angeli, Cristo dei Domenicani e Pontificia Basilica Cattedrale), che conferma la mission del festival di leggere il sacro a partire dalla musica di oggi.

La «BeDixie – Dixieland Jass Band» replica lunedì 17 dicembre con il suo inconfondibile mood di musica itinerante, questa volta tra la Commenda e il centro storico.

Lo stile parata si ripropone martedì 18 e mercoledì 19 dicembre, sempre per le vie del centro, stavolta con la «Street Magic Fantasy», la coloratissima sfilata di mascotte e personaggi Disney, circa 25, e con una street band al seguito per ricreare il mondo delle favole e dell’immaginazione e coinvolgere il pubblico in un’atmosfera magica di allegria e divertimento.

Mercoledì 19 dicembre le suggestioni del Natale vanno in scena anche nella chiesa di San Paolo Eremita, riaperta al culto da poco, con il concerto «Brindisi a Natale» del coro polifonico «Amici Cantori», diretto dal M° concertatore Eupremio Galasso: al centro della serata un ricco programma di cori della tradizione natalizia, canti sacri e operistici.

Giovedì 20 dicembre si apre il contest fotografico «Brindisi in foto a Natale 2018» rivolto a tutti i fotografi, senza distinzione tra amatori e professionisti. L’associazione «InPhoto», che propone l’iniziativa, prenderà in consegna gli scatti fino al 6 gennaio, per poi coordinare la selezione, la valutazione, la votazione e la premiazione dei vincitori: le foto dovranno avere per tema l’atmosfera e il senso del Natale in città.

Il Natale si avvicina e i più piccoli diventano protagonisti: si comincia giovedì 20 dicembre con «Sogno di una notte di Natale», un festival di circo contemporaneo tra le piazzette e le vie del centro. Una magica galleria di spettacoli di danza aerea e clownerie, di giocoleria e acrobatica, di illusionismo e fuocoleria, di danza verticale e marionetteria, in una espressione multiforme e colorata. Si prosegue fino al 23 dicembre con il «Villaggio di Babbo Natale», la dimora dove Babbo Natale e i suoi aiutanti raccoglieranno le letterine di tutti i bambini che vorranno esprimere i loro desideri.

Sabato 22 dicembre, con partenza dal piazzale della Stazione Ferroviaria, si torna ad attraversare la città con un nuovo walkscape: tema della “passeggiata narrativa” i traffici commerciali e la vita di mare, prima e dopo la «Valigia delle Indie». In serata appuntamento in Duomo con il classico concerto dell’orchestra e del coro polifonico arcivescovile «San Leucio», dal titolo «In principio erat Verbum», con la partecipazione di due artisti d’eccezione come Luca Marconi, il celebre Febo del «Notre Dame de Paris» di Riccardo Cocciante, e Mariangela Aruanno, una delle voci più apprezzate nel campo del musical nazionale. «Concerto di Natale» è il titolo della serata, promossa da Adoc e dall’associazione «Cuore di Donna», che vedrà la Fanfara dipartimentale della Marina Militare di Taranto esibirsi al Teatro Verdi. L’iniziativa è finalizzata all’acquisto e alla successiva donazione di un macchinario mancante al Distretto di Senologia della Asl di Brindisi. Biglietto unico 10,00 euro. Info 0831 562554 – 229230.

Si arriva a domenica 23 dicembre con il concerto di una delle voci più intense e versatili del panorama musicale italiano. Antonella Ruggiero sarà per la prima volta sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi con l’«Orchestra di Lecce e del Salento» per compiere un itinerario sonoro e profondo che attraversa luoghi, culture ed epoche diverse e lontane: un filo rosso di brani dal titolo «Musiche dal mondo». Biglietto unico 10,00 euro. Info 0831 562554 – 229230.

Venerdì 27 dicembre la rassegna incontra il concerto dell’«Orchestra da Camera di Lecce e del Salento», diretta dal M.O Luigi Mazzotta, in programma nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna: nel palinsesto della serata alcune pagine di autori classici e contemporanei.

«La Municipàl» è una delle band più interessanti della nuova scena musicale italiana, nata dalla complicità sonora e canora dei fratelli Carmine e Isabella Tundo. Venerdì 28 dicembre la band originaria di Galatina sarà a Brindisi, nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi, con il suo «Cicatrici Tour 2018», un giro davvero fortunato per i due nuovi romantici e sperimentatori del pop d’autore.

Il clima di festa con i suoi temi religiosi e tradizionali risuona anche domenica 30 dicembre nella chiesa di Santa Maria degli Angeli con il concerto del coro polifonico «Sincopatici».

L’ultima notte dell’anno vibrerà della sua tradizionale festa in musica, nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi, con la «Soul Experience» (Davide Repele chitarra e voce, Paolo Andriolo basso e voce, Alberto Lincetto tastiere, Stefano Cosi batteria) feat. Yvonne Park (voce) e Desta Zion (voce), un crescendo di ritmi soul, disco e rythm & blues per dare il via, a partire dalle 23.30, a una notte live tutta da ballare.

Al concerto seguirà uno spettacolo di grandissima suggestione: intorno all’una di Capodanno prenderà la scena proprio davanti al Teatro Verdi «Giardino italiano. L’Amor che muove il Sol e l’altre stelle», spettacolo, da un’idea di Elisa Barucchieri, che mescola coreografie di danza e danza aerea, su musiche selezionate live da Leonardo Baccarella D.sabile.J. Un affresco in aerea della vita e della meraviglia che sublima a dispetto della gravità la grande arte italiana e i suoi geni come Botticelli, Caravaggio, Michelangelo e Dante, consegnando un attimo lungo e sospeso di poesia e di speranza. Al termine, salirà nuovamente sul palco la «Soul Experience».

Mercoledì 2 gennaio si torna a teatro per il tradizionale «Concerto per il Nuovo Anno»: protagonista al Teatro Verdi l’«Orchestra Filarmonica Pugliese», diretta dal M° Giovanni Minafra, e le atmosfere classiche della tradizione musicale viennese, tra valzer, polke e marce, con solista la giovane pianista brindisina M° Stefania Argentieri. I danzatori dell’«Accademia delle Danze» accoglieranno il pubblico con una performance nel foyer, poi danzeranno in platea su alcune musiche del concerto, con coreografie di Maria Chiara Di Giulio. Ingresso gratuito previo ritiro del ticket presso la biglietteria del teatro. Info 0831 562554 – 229230.

Il palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi sarà la speciale cornice, giovedì 3 gennaio, del concerto per bambini «La Carovana delle Merende», fatto di canzoni inedite composte da Paola Petrosillo e arrangiate da Vito De Lorenzi: il canto si unisce alla musica e alla danza per offrire un momento di riflessione sul nostro presente e immaginare un futuro più “umano”.

Ma «Brindisi a Natale 2018» è anche un omaggio a Fabrizio De Andrè, a una settimana esatta dal ventennale della morte del grande cantautore genovese: «De Andrè in classica», in programma venerdì 4 gennaio nella chiesa di San Paolo Eremita, ricompone i frammenti dell’arte di Faber attraverso la passione di Carlo ed Enrico Martello, con uno speciale trio cameratistico e una giovane sezione ritmica. Al concerto parteciperà don Salvatore Miscio, autore del libro «Dio del cielo vienimi a cercare – Faber, uomo in ricerca» (Editrice Ave, 2016). Nella stessa giornata va in scena sul palcoscenico del Teatro Verdi «Issi di House», incontro tra diverse generazioni che si confrontano a suon di beat, più o meno classici, dell’house music.

Titolo di coda musicale della rassegna, sabato 5 gennaio, il concerto di Maggiore sul palco del Nuovo Teatro Verdi sarà l’occasione per ascoltare l’anteprima di «Da che mondo è mondo», il nuovo lavoro discografico del cantautore brindisino.

Si termina domenica 6 gennaio con la tradizionale «Epifania in Piazza»: un programma di giochi per i bambini che trasformerà piazza Vittoria in un grande laboratorio creativo ispirato alla vecchietta dispensatrice di doni. Che il giorno prima farà tappa anche nel reparto di pediatria e oncologia pediatrica dell’ospedale Perrino con il suo sacco pieno di calze.

Le luci di Brindisi. La città a Natale – Il programma

fino al 12 gennaio ore 17 – 21

RI-TRATTI DI CITTÀ

Personale di pittura di Pino Nardelli – Opere uniche

Complesso ex Scuole Pie – Rossonardelli

dall’1 al 9 dicembre ore 9 – 20.30

OLTRE IL TEMPO…

Mostra di pittura di Giuseppe D’Elia ed Enzo Gabellone

Palazzo Granafei-Nervegna – Piano terra

dall’1 dicembre al 6 gennaio

MERCATINO DI NATALE

Artigianato, alimentare e hobbistica

Piazza Vittoria

8 dicembre ore 10.30 – 12.30

WALKSCAPE: BRINDISI PORTO DI PACE

Camminare per conoscere il territorio

Partenza da piazza Santa Teresa

Info 348 7288029

8 dicembre ore 19

#BRENTIONTHERAPY

Inaugurazione installazione artistica di David Cesaria

per BrindisiLightArt, a cura di Ilaria Caravaglio

Piazzetta antistante il Nuovo Teatro Verdi

dal 10 al 12 dicembre

#BRENTIONTHERAPY

La bottega dell’artista

Realizzazione dimostrativa a cura di David Cesaria

Complesso ex Scuole Pie

12 dicembre ore 18

TRADIZIONI NATALIZIE A BRINDISI E NEL SALENTO

Conferenza «Società di Storia Patria per la Puglia»

Palazzo Granafei-Nervegna – Secondo piano

dal 13 al 16 dicembre ore 10 – 24

LA MAGIA DEL CIOCCOLATO – VI EDIZIONE

Fantasie e varietà artigianali in cioccolato

Piazza Cairoli e corso Umberto I

13 dicembre ore 18.30

LE RICETTE DI TIZIANAMANIINPASTA…

e non dimenticate di essere felici

Presentazione del libro di Tiziana Mazzotta

Palazzo Granafei-Nervegna – Secondo piano

14 dicembre ore 17.30

LA BANANA, LA MOSCA E LA CANDELA

Out_Chiostri – Cinquant’anni di copertine (1968 – 2018)

Conferenza a cura di Domenico Saponaro

Introduce Massimo Guastella

Palazzo Granafei-Nervegna – Secondo piano

14, 17, 19, 28 e 29 dicembre ore 18.30 – 20.30

STRADE SONORE

Animazione musicale

Lungo i corsi

15-16 e 22-23 dicembre ore 17-21

ANTICHI BORGHI DEI SAPERI E DEI SAPORI

Un viaggio nel passato tra gioco, fiaba e mistero

Casa del Turista – Lungomare Regina Margherita

NATALE AL PARADISO – dal 14 al 16 dicembre ore 18 – 22

Mercatini, esibizioni, giochi, musica e cibo di strada

15 dicembre ore 19 – 22

Salento Funk Orchestra – Street Band

16 dicembre ore 19 – 22

BeDixie – Dixieland Jass Band

Itineranti per le vie del rione Paradiso

15 dicembre ore 19.30

GIGI E I SOLITI ACCORDI

Concerto – I cantautori di ieri e di oggi

Palcoscenico Nuovo Teatro Verdi

15 dicembre ore 20.30

Suoni della Devozione – XIX edizione

RAFFAELLO SIMEONI

CANTI DI NATALE NELLE TRADIZIONI POPOLARI

Chiesa di San Paolo Eremita

17 dicembre ore 18 – 21

BEDIXIE

Dixieland Jass Band

Itinerante tra rione Commenda e centro storico

17 dicembre ore 18.30

UN ALTRO SGUARDO. LA FOTOGRAFIA DI NANCY MOTTA

Out_Chiostri – Conversazione con Lele Amoruso

Palazzo Granafei-Nervegna – Secondo Piano

18 e 19 dicembre ore 18.30 – 20.30

PARATA STREET MAGIC FANTASY

Parata di mascotte e personaggi Disney

Itinerante lungo i corsi

18 dicembre ore 20 – 22

ASPETTANDO LA STELLA COMETA

Serata osservativa della volta celeste

Scuola «Leonardo Da Vinci» – Via Don Guanella, 1

18 dicembre ore 20.30

Suoni della Devozione – XIX edizione

LE DODICI SIBILLE

LA VITA DI CRISTO E IL GIUDIZIO FINALE

Chiesa di San Benedetto

19 dicembre

IO C’ERO AL FESTIVAL DI CASTELPORZIANO DEL 1979

Out_Chiostri – Monologo di e con Mimmo Tardio

ore 10 – Liceo Scientifico «Fermi-Monticelli»

ore 18 – Palazzo Granafei-Nervegna – Secondo Piano

19-20 dicembre ore 17 – 19

PRESEPE VIVENTE «BUON NATALE, FRATELLO!»

Scuola «Leonardo Da Vinci» – Via Don Guanella, 1

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Scuola Primaria «Rodari» – Via Don Monza, 3

Scuola Primaria «Cappuccini» – Via Fulvia, 57

19 dicembre ore 19

BRINDISI A NATALE

Concerto – Coro polifonico «Amici Cantori»

Chiesa di San Paolo Eremita

dal 20 al 23 dicembre ore 17 – 20.30

(domenica mattina ore 11 – 13)

VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Spettacoli, laboratori, gioco party, neve

Piazza Vittoria

dal 20 dicembre al 6 gennaio

BRINDISI IN FOTO A NATALE 2018

Contest fotografico sul Natale a Brindisi

Info e invio file a info@assinphoto.com

20 dicembre ore 17.30 – 21.30

SOGNO DI UNA NOTTE DI NATALE

Rassegna di circo contemporaneo

Piazze e corsi del centro storico

21 dicembre ore 18

CONCERTO CORO POLIFONICO I. C. CAPPUCCINI

ex Convento Santa Chiara

21 dicembre ore 20.30

Suoni della Devozione – XIX edizione

ARTURO STALTERI

I COLORI DELL’ANIMA

Chiesa di Santa Maria degli Angeli

22 dicembre ore 15-17

WALKSCAPE: DOVE LA TERRA FINISCE E IL MARE COMINCIA

Camminare per conoscere il territorio

Partenza dal piazzale della Stazione Ferroviaria

Info 348 7288029

22 dicembre ore 20.30

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

Concerto – Coro polifonico arcivescovile «San Leucio»

Pontificia Basilica Cattedrale

22 dicembre ore 20.30

CONCERTO DI NATALE

Fanfara dipartimentale della Marina Militare di Taranto

Nuovo Teatro Verdi

Biglietto unico € 10,00 – Info 0831 562554

(incasso a favore del Distretto di Senologia Asl di Brindisi)

23 dicembre ore 20.30

MUSICHE DAL MONDO

Antonella Ruggiero in concerto con OLES

Orchestra di Lecce e del Salento

Nuovo Teatro Verdi

Biglietto unico € 10,00 – Info 0831 562554

26 dicembre ore 18.30

IL PICCOLO PRINCIPE

di Antoine de Saint-Exupéry

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento info 0831 562554

27 dicembre ore 20

DIVINE ARMONIE

Concerto – Orchestra da Camera di Lecce e del Salento

M.O Luigi Mazzotta

Sala della Colonna Palazzo Granafei-Nervegna

27 dicembre ore 20.30

Suoni della Devozione – XIX edizione

SANCTO JANNE

SI VÒ DIO

Chiesa del Cristo dei Domenicani

28 dicembre ore 18

Out_Chiostri – Proiezione film

MIDNIGHT IN PARIS (2011)

Palazzo Granafei-Nervegna – Secondo piano

28 dicembre ore 19.30

LA MUNICIPÀL

Concerto «Cicatrici Tour»

Piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi

29 dicembre ore 20.30

Suoni della Devozione – XIX edizione

CLAUDIO PRIMA & PROGETTO SE.ME.

MEDITERRANEO

Pontificia Basilica Cattedrale

30 dicembre ore 18.30

CONCERTO CORO POLIFONICO SINCOPATICI

Chiesa di Santa Maria degli Angeli

31 dicembre – a partire dalle ore 23.30

SOUL EXPERIENCE feat. YVONNE PARK E DESTA ZION

a seguire

GIARDINO ITALIANO – L’AMOR CHE MUOVE IL SOL E L’ALTRE STELLE

Affresco aereo della meraviglia e del mistero

da un’idea di Elisa Barucchieri – Musiche Leonardo Baccarella D.sabile.J

a seguire

SOUL EXPERIENCE feat. YVONNE PARK E DESTA ZION

Piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi

1 gennaio 2019 ore 11

TUFFO DI CAPODANNO ALLA CONCA

X edizione

Località Sciaia

2 gennaio ore 20.30

CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Orchestra Filarmonica Pugliese

Direttore M° Giovanni Minafra

Solista M° Stefania Argentieri

Danza nel foyer e in sala «OgniMioRespiro»

Coreografie Maria Chiara Di Giulio

Nuovo Teatro Verdi

Ingresso gratuito previo ritiro del ticket presso la biglietteria del teatro

Info 0831 562554

3 gennaio ore 18

LA CAROVANA DELLE MERENDE

Concerto per bambini

Palcoscenico Nuovo Teatro Verdi

4 gennaio ore 19

FABRIZIO DE ANDRÈ IN CLASSICA

Concerto – Carlo ed Enrico Martello con trio cameratistico e sezione ritmica

Chiesa di San Paolo Eremita

5 gennaio ore 20.30

DA CHE MONDO È MONDO

Concerto dal nuovo album di Maggiore

Palcoscenico Nuovo Teatro Verdi

6 gennaio ore 10

EPIFANIA IN PIAZZA

Musica, danze, animazione e laboratori

Piazza Vittoria

6 gennaio ore 20.30

Suoni della Devozione – XIX edizione

QUARTETTO PETRA

ZAMPOGNE D’ABRUZZO

Chiesa di Santa Maria degli Angeli