È stata presentata in conferenza stampa la nuova edizione della festa patronale in onore di Sant’Oronzo ad Ostuni che andrà in scena dal 24 al 27 agosto 2019. Quest’anno la conferenza si è tenuta presso la sede del Museo Diocesano di Ostuni a pochi passi dalla Basilica Minore della Città Bianca. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, il presidente dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo Agostino Buongiorno. il Vicario Foraneo della Vicaria di Ostuni don Giovanni Apollinare ed il presidente dell’ente museo Michele Conte.

“Siamo soddisfatti, quest’anno la nostra associazione compie 25 anni di attività ed è per questo che abbiamo voluto aprire ancora di più le porte ai giovani – ha sottolineato in conferenza stampa il presidente Agostino Buongiorno – abbiamo promosso delle borse di studio che hanno portato alla formazione di un nuovo e giovanissimo trio musicale che si occuperà insieme al nostro storico trio, di annunciare durante la novena l’arrivo delle festività oronziane in Ostuni. Oltre a tutto questo per i 25 anni abbiamo voluto riportare all’antico splendore la statua che si trovava nel santuario rupestre, oggi la sua nuova collocazione in attesa dello spostamento che avverrà dopo il restauro della chiesa, è il Museo Diocesano di Ostuni”.

Emozionato anche il primo cittadino di Ostuni Guglielmo Cavallo che parteciperà per la prima volta alla festa patronale con la fascia tricolore: “Stiamo lavorando per soddisfare le aspettative dei cittadini di Ostuni e soprattutto dei turisti che affolleranno in quei giorni la nostra città. La festa sarà nel solco della tradizione, sia civile che religiosa, bella da vivere per chi sarà qui e per chi sarà lontano dalla Città Bianca potrà seguire in tutto tramite le dirette streaming”.

Importante anche il legame che c’è tra chiesa e storia per Sant’Oronzo proprio come ha sottolineato il vicario foraneo di Ostuni don Giovanni Apollinare: “La chiesa ha un legame importante con la città, ha un legame forte con le associazioni e con i movimenti tutto questo per rendere più bella e più vivibile la nostra città, ecco perché le festività in onore di Sant’Oronzo metto insieme la città sotto tutti gli aspetti, religiosi e civili”.

Ricco anche quest’anno il calendario delle iniziative civili e religiose della festa patronale nella Città Bianca in onore di Sant’Oronzo.

Il 23 agosto 2019, si svolgerà la Via Crucis con il pellegrinaggio al santuario rupestre, la processione prenderà il via dalla chiesa di San Luigi Gonzaga. Il 24 agosto al foro Boario alle 21.30 andrà in scena il concerto della Banda Adriatica con Carolina Bubbico.

Il 25 agosto 2018 alle ore 17.30 nell’area mercatale, si svolgerà la presentazione dei cavalieri, la visita medica dei cavalli (senza bardature) e l’estrazione dei numeri per l’incolonnamento in processione del giorno successivo. Alle 21.00 in Piazza della Libertà il classico concerto bandistico.

Lunedì 26 agosto alle 8.00 si svolgerà la celebrazione eucaristica presso il santuario rupestre, alle 10.30 nella basilica minore avrà luogo il solenne pontificale officiato da Mons. Domenico Caliandro arcivescovo delle diocesi di Brindisi – Ostuni.

Nel pomeriggio, alle 18.30 nella concattedrale di Ostuni si svolgeranno i vespri e alle 19.00 prenderà il via la processione con il simulacro argenteo del Santo, a seguire la storica Cavalcata di Sant’Oronzo, la processione si snoderà per le maggiori strade cittadine. Dalle 21.00 in Piazza della Libertà il concerto bandistico. Alle 24.00 lo spettacolo pirotecnico dal foro boario a valle della Città Bianca.

Il 27 agosto a conclusione delle festività, i cavalieri si ritroveranno dapprima in Piazza della Libertà (alle 18.30) e successivamente a Piazza Italia dove si svolgerà la premiazione. Alle 21.00 al Foro Boario a valle della Città Bianca il concerto di Luca Barbarossa.