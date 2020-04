I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 19enne di Martina Franca (TA), hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del luogo, per possesso di documenti falsi, minaccia e danneggiamento. In particolare, l’uomo, lo scorso mese di febbraio, dopo aver provocato un sinistro stradale, al fine di trovare un accordo, ha minacciato il querelante, ponendo altresì in visione la sua patente di guida, risultata palesemente falsificata.

A San Donaci, invece, i Carabinieri della locale Stazione in servizio di controllo finalizzato al rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti governativi riguardanti l’emergenza Covid–19, hanno denunciato in stato di libertà un 73enne del luogo, per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. L’uomo, fermato alla guida della sua autovettura, ha riferito agli operanti false dichiarazioni in merito al suo spostamento, discordanti anche con quanto riportato sull’autocertificazione esibita.