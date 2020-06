Non potendo fare la tradizionale parata, abbiamo pensato di lasciare nella città di Brindisi un presidio fisico durante la settimana dal 20 al 28 Giugno in concomitanza con quanto era previsto, presso la Corte degli artigiani ( ex convento delle scuole pie) ci sarà una mostra personale dell’artista queer Filippo D’Agostino dal tema ‘Corpi senza Confini’ curata da Arcigay Salento in collaborazione con il Coordinamento Salento e Puglia Pride. Durante tutta la settimana sventolerà sull’ingresso principale della casa comunale la “Rainbow Flag” come segno di sostegno alla comunità Lgbti+ da parte della città. Ci saranno anche una serie di eventi “online” trasmessi dalle pagine social delle associazioni e dalla piattaforma ONDA PRIDE.

Il programma di Sabato 20, che doveva essere la giornata della parata, prevede alle ore 19.00 l’inaugurazione della mostra alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e delle autorità di Brindisi e a seguire l’intervista a Filippo D’Agostino. Sarà possibile partecipare ed accedere alla mostra in maniera contingentata, mantenendo la distanza interpersonale e indossando la mascherina.

Buon Pride Mounth a tutt* !!!