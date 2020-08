Nella città di Brindisi è diventata un’avventura anche il rinnovo di una carta di identità. Lo sanno bene i cittadini che 20 giorni fa hanno fissato online un appuntamento sul sito del Ministero dell’Interno proprio per oggi presso la delegazione del rione Sant’Elia. Giunti sul posto si sono sentiti rispondere da un dipendente della Bms che la delegazione resterà chiusa sino al 27 agosto e che è in funzione solo l’ufficio anagrafe in Municipio dove, ovviamente, bisognerà fissare un nuovo appuntamento. È l’ennesimo disservizio di una struttura comunale che fa acqua da tutte le parti e che l’attuale Amministrazione non riesce minimamente ad efficientare.

Dott. Gianluca Quarta – candidato al Consiglio regionale della Puglia per Forza Italia

Avv. Roberto Cavalera Capogruppo Forza Italia