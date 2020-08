Doppio tampone di controllo negativo per il migrante tunisino ospitato nel Cara di Restinco.

In seguito al primo test all’arrivo che aveva accertato la sua positività al Coronavirus era stato isolato in un’area del Centro. Le sue condizioni di salute, in attesa della negativizzazione, sono state monitorate dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica e dal Distretto sociosanitario 1 della Asl di Brindisi, in collaborazione con i responsabili sanitari della struttura.

Tutti gli altri migranti, invece, erano risultati negativi ai tamponi eseguiti dagli operatori sanitari del Sisp e successivamente trasferiti in altri centri.

UFFICIO STAMPA ASL BR