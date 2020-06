In ottemperanza alle nuove disposizioni previste per l’emergenza Covid-19, riapre la struttura sportiva Campo scuola Montanile in contrada Masseriola. Sarà possibile utilizzare solo la pista d’atletica per gli atleti tesserati con società sportive che avranno inviato istanza di prenotazione all’Ufficio Sport del Comune di Brindisi.

La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9-12.30 e 15.30-19.

L’istanza per la prenotazione, con l’elenco degli atleti da autorizzare, dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo oppure inviata con mail a: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it