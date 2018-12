Dopo un attento studio di fattibilità, questa Azienda ha avviato la riorganizzazione della rete aziendale dei laboratori di analisi sul territorio provinciale come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 985 del 20 giugno 2017.

La citata D.G.R. prevede la realizzazione di un sistema di Laboratori pubblici su scala provinciale che sia conforme alla riorganizzazione ospedaliera dettata dal Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

Obiettivo è il miglioramento dell’efficacia clinica e dell’efficienza gestionale, eliminando duplicazioni di servizi ad alto investimento tecnologico e consentendo vantaggi di ordine economico ed organizzativo, nella gestione di beni e servizi su volumi più ampi, con riduzione di attività collegate ad elevato impatto amministrativo/logistico quali ordini, bolle, fatture, magazzini (economia di scala); nell’ottimizzazione dell’utilizzo della tecnologia strumentale, sfruttandola nell’arco dell’intera giornata (efficienza produttiva); nella riduzione del numero dei canoni di noleggio strumentale (efficienza organizzativa); sviluppando nuove tecnologie ed attività diagnostica innovativa (aree specialistiche); assicurando una reale equità di accesso al servizio, adeguato trattamento e pari opportunità agli utenti (efficacia clinica).

La riconversione dei Laboratori di analisi in Centri Prelievo territoriali, attualmente in itinere nella nostra provincia, riguarda le sedi di Brindisi-Di Summa (già avvenuta nei primi giorni di dicembre), San Pietro Vernotico e Fasano, e sarà completata nelle prossime settimane. Tale riorganizzazione consentirà di elevare il livello qualitativo delle prestazioni di diagnostica di Medicina di Laboratorio poiché, in qualsiasi zona della ASL si trovino, i Cittadini potranno usufruire degli stessi esami, in tempi eguali e con la stessa qualità riservata agli Utenti dell’ospedale “A. Perrino” di Brindisi, Presidio Ospedaliero aziendale di riferimento con il Laboratorio HUB.

Al fine di migliorare ulteriormente il servizio all’Utenza, nel caso specifico del Laboratorio di Patologia Clinica territoriale ex Di Summa, si intende, inoltre, ampliare l’apertura al pubblico anche nella giornata del sabato, attualmente preclusa. A Brindisi è inoltre già attivo un Centro Prelievi in Day Service presso la Medicina dello Sport nel Distretto di Via Dalmazia e un Centro Prelievi presso la Casa Circondariale, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale.

Nulla cambia per i cittadini, che potranno quindi continuare ad afferire ai Centri prelievo per l’esecuzione di prelievi ematici per determinazioni chimico-cliniche, endocrinologiche, microbiologiche, virologiche, immunoematologiche, raccolta o prelievo di altri materiali biologici, per il monitoraggio di terapie farmacologiche e anticoagulanti. Il ritiro dei referti avverrà presso il medesimo Centro Prelievi mentre, per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale con farmaci cumarinici, a richiesta, si potrà ricevere il programma terapeutico in formato elettronico mediante PC o smartphone. Si tenga conto che già prima di tale riorganizzazione alcuni esami di laboratorio particolarmente complessi venivano effettuati presso l’ospedale Perrino, mediante il trasporto dei campioni da una struttura all’altra, senza causare disservizi o comportare “minore attendibilità” nelle refertazioni.

Un analogo processo di riorganizzazione ha interessato nel passato anche i Centri Trasfusionali del territorio, tutti afferenti alla sede centrale operante presso l’Ospedale Perrino di Brindisi. Inoltre, da oltre un anno, la validazione delle sacche di sangue provenienti dai donatori per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, è concentrata nell’unico laboratorio di Lecce.

