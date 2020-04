I Carabinieri della Stazione di Oria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 57enne del luogo, per furto aggravato. In particolare, L’uomo, in un supermercato del posto, si è impossessato di vari generi alimentari, occultandoli abilmente all’interno dello zaino in suo possesso. Poi, dopo aver superato la cassa senza pagare merce, è stato fermato dai militari operanti all’uscita dell’esercizio commerciale. La merce è stata restituita al direttore del supermercato. Il 57enne, già tratto in arresto il 9 novembre 2018 per il medesimo reato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.