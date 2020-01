Terminato il girone di andata con la conquista del quarto posto in solitaria e 16 punti in classifica, la Limongelli Dinamo Basket Brindisi si rituffa nel campionato con la sfida casalinga contro la Diamond Foggia che cerca punti importanti per un posto nei play off.

La squadra dauna può disporre di un buon roster tra cui alcuni giocatori con tanti punti nella mani. Tra questi il pivot Roso che viaggia ad oltre 20 punti a partita, l’ala Kelmetis (18,5 punti ad allacciata di scarpe) e la guardia Coppola che ha una media di 17,7 punti a gara. Già nella partita di Foggia la Dinamo dovette lottare sino alla fine per uscire vincente dalla sfida conclusasi con il punteggio di 74-79. I ragazzi di coach Papa verranno a Brindisi con la voglia di cancellare immediatamente l’opaca prestazione di Corato culminata con la pesante sconfitta per 84-49.

La Dinamo Basket Brindisi, dal canto suo, vuole dare seguito alla bella e sfortunata prestazione di Molfetta che ha visto soccombere i salentini solo nei minuti finali al termine di una gara molto equilibrata. Coach Cristofaro ha faticato molto in settimana per recuperare un’infermeria che pian piano si sta svuotando tra malesseri di stagione e infortuni muscolari. La squadra dovrebbe essere al gran completo e desiderosa di ben figurare davanti ai propri tifosi.

Gli arbitri della contesa saranno Fabrizio Farina Valaori e Giorgia Carella.

Palla a due alle ore 17:30 (e non al canonico orario delle 18:30) presso il PalaZumbo di Brindisi.

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi