Il 14 dicembre 2019, alle ore 19.30, presso la Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, il Coro Polifonico “Mater Misericordie” terrà il Concerto di Natale “Pacem in Terris”.

Protagonisti dell’evento, oltre al Coro Polifonico e all’orchestra da camera “Mater Misericordie”, saranno il Coro delle voci bianche dell’istituto Comprensivo Casale, il soprano Marcella Diviggiano e il mezzo soprano Giuliana Devicienti, diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale.

L’Istituto Comprensivo Casale con la Dirigente, Prof.ssa Claudia Cantatore e la prof.ssa Maria Antonietta Punzi che ha preparato Il Coro di voci bianche.

Il concerto, che prevede l’esecuzione dei più celebri brani natalizi della tradizione nazionale e internazionale, è un intreccio magico di voci soliste, di coro e d’orchestra e ha l’intento di infondere nell’animo dei brindisini il calore e la spiritualità tipici delle festività natalizie, riavvicinandoli ai valori tradizionali che il Natale porta con sé e che, troppo spesso, la vita di tutti i giorni ci fa tralasciare: amore, solidarietà, fratellanza, altruismo.

Proprio in questa prospettiva, il Concerto sarà dedicato all’Aido – Asscoiazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi e dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi, sarà presentata dalla giornalista Anna Consales. Media partner dell’evento, saranno la rivista online Brindisitime e la radio Idea Radio nel Mondo.

Il Coro Polifonico “Mater Misericordiae”, è nato l’8 marzo del 2019, in seno all’Associazione Laici Amore Misericordioso (ALAM)- Gruppo locale di Brindisi, presso la Parrocchia SS. Resurrezione.

Il Coro, intitolato a Maria Madre di Misericordia, vuole cantare la bellezza dell’Amore Misericordioso, perché “tutti gli uomini conoscano Dio come un Padre buono che si adopera, con tutti i mezzi e in ogni modo, per confortare, aiutare e fare felici i suoi figli e che li segue e li cerca con amore instancabile come se non potesse essere felice senza di loro”.