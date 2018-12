Due azioni vandaliche hanno colpito gli addobbi natalizi allestiti dai commercianti a Brindisi e a San Pietro Vernotico.

Nel capoluogo di provincia, nottetempo, i vandali hanno danneggiato le luci allestite dai commercianti in via Conserva: gli idioti hanno rotto gli interruttori e tagliato diversi fili elettrici delle luci che addobbano gli alberi e l’esterno delle attività.

Enorme la delusione degli esercenti che, dopo la prima fase di scoramento, hanno immediatamente deciso di ripristinare la funzionalità delle luminarie.

Anche a San Pietro Vernotico sono stati vandalizzati gli addobbi allestiti dai commercianti.

E’ accaduto nella centralissima Via Brindisi dove nella notte alcuni teppisti hanno fatto strage delle decorazioni natalizie allestite da Ottica Savarese.

Amareggiata la titolare che su Facebook ha dichiarato: “il vandalismo e la cattiveria non si sono fatti attendere .Qualcuno durante la notte ha fatto strage delle nostre decorazioni natalizie.

IL FIOCCO BLU per noi quest’anno aveva un significato SIMBOLICO, rappresentava il mare di emozioni ,una rete di SOLIDARIETÀ che partiva dal gran cuore dei bambini e la loro generosità, per finire all’AMORE per il nostro paese, stimolando tutti a tingerlo di BLU in segno di condivisione unione e di festa.

Siamo mortificati e delusi, probabilmente il nostro paese deve fare ancora molta strada affinché si diventi una comunità educata e rispettosa del lavoro altrui“.