Lo scorso 4 settembre il Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ha pubblicato i bandi per la selezione di 39.646 volontari per la realizzazione dei progetti di servizio civile in Italia e all’estero rivolti a giovani tra i 18 e 28 anni. Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019 è possibile presentare domanda di partecipazione. Per facilitare i volontari e avviare una gestione unitaria, per il comune di Mesagne – che rientra tra i comuni che fanno riferimento al comune di San Marzano di San Giuseppe in qualità di Comune capofila – è stato predisposto il portale www.giovaniperilfuturo.it dove è possibile reperire tutte le informazioni ed i progetti degli enti coinvolti. Di seguito il link per prendere visione dei progetti ai quali ha partecipato Mesagne e per i quali saranno selezionati 4 giovani per progetto: http://www.sanmarzano-ta.gov.it/index.php/servizio-civile-nazionale/407-servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-la-selezione-di-39-646-volontari.

E’ stato programmato un incontro aperto – martedì 24/09 alle ore 17,30 presso “Lab Creation” – al quale parteciperanno il sindaco Toni Matarrelli, il consigliere regionale Mauro Vizzino, l’assessore alla politiche sociali Anna Maria Scalera, il consigliere delegato alle politiche giovanili Vincenzo Sicilia, il responsabile dell’area sociale e culturale Concetta Franco, l’assistente sociale Francesca Praticò, i progettisti Damiano Cavallo e Ezia Nacci. Nel corso dell’iniziativa verranno illustrati ai partecipanti i 3 progetti approvati per il nostro territorio e le modalità per parteciparvi. Per ulteriori informazioni è disponibile anche l’indirizzo e-mail: serviziocivile@giovaniperilfuturo.it. E’ possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14 di giovedì 10 ottobre collegandosi a: https://domandaonline.serviziocivile.it/