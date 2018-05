Si informa l’utenza che a causa di lavori in corso nelle vicinanze della sede del Distretto Socio-Sanitario di Via Dalmazia a Brindisi, estranei a questa Azienda, si è verificata una interruzione della rete internet a partire dalla giornata di lunedì 7 maggio.

Pertanto non sarà possibile effettuare alcune operazioni presso gli sportelli CUP e Anagrafe fino a ripristino della rete. La ditta intervenuta assicura che è in corso l’intervento con opere di scavo su strada per il ripristino del cavo in Fibra Ottica, e proseguirà ad oltranza fino a risoluzione.

Le visite già prenotate saranno regolarmente effettuate. Ci scusiamo con gli utenti per gli eventuali disagi.

UFFICIO STAMPA ASL BR