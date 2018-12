Si è svolta nella giornata di martedì scorso, presso la Provincia di Brindisi, la “Giornata della Trasparenza 2018”, evento organizzato dalla stessa Provincia e dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi. L’obiettivo della giornata è stato quello di divulgare le importanti novità legislative legate al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 – 2020 appena approvato per farne di questa iniziativa un idoneo strumento di approfondimento, valutazione e confronto con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati a qualunque titolo interessati. Infatti, tale “Giornata della trasparenza” è prevista dall’ art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 allo scopo di favorire lo sviluppo di una cultura amministrava orientata all’accessibilità totale, all’integrità ed alla legalità, anche attraverso l’ascolto.

“Il tema della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni – ha dichiarato il presidente della Provincia, Riccardo Rossi – è un tema molto sentito dai cittadini, non solo perché genera sfiducia, ma anche perché la Pubblica Amministrazione può perdere efficacia ed efficienza, con il conseguente aumento dei costi per i cittadini, cioè aumento le tasse ma meno servizi. Il legislatore, invece, ha condiviso la trasparenza codificata, non è più cioè un atto soggettivo, ma si tratta di procedure ben precise, codificate, con le quali le Pubbliche Amministrazioni rendono noto le proprie gare, gli appalti, i bandi, le assegnazioni. Tutto questo necessita di un apparato normativo importante, modificato ogni anno.

Durante la ‘Giornata della Trasparenza’ c’è stato un approfondimento su queste procedure, che sono a volte complesse, un approfondimento riservato a professionisti, avvocati, dipendenti pubblici. E’ bene ha fatto la Provincia ad assolvere a questo compito, che è anche un obbligo da parte dell’ANAC, organizzando una giornata di studio e di esame di tutte quelle procedure che le PA intendono preparare per rendersi trasparenti e per prevenire fenomeni corruttivi”.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità 2018 – 2020, quale parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) approvato con decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 82 del 05-12-2018, prevede infatti che l’Amministrazione organizzi durante l’anno una giornata della trasparenza degli enti locali per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sulla relazione al piano della performance, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione in relazione alle nuove direttive ANAC.

Alla giornata di studio sono intervenuti il presidente della Provincia, Riccardo Rossi, i dirigenti dell’Ente Vito Ingletti e Pasquale Epifani, e i funzionari Cosimo D’Angelo e Camillo Pugliese. Ha coordinato gli interventi il dott. Fabio Marra, Segretario generale della Provincia. La partecipazione gratuita ha dato diritto al riconoscimento di n. 2 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati