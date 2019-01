Non poteva iniziare meglio il nuovo anno per il settore giovanile dell’ENEL TT Brindisi: il piccolo Matteo Antonazzo ha vinto il suo primo torneo, categoria Giovanissimi (under 11), imponendosi con carattere al 3° Torneo Regionale Predeterminato Giovanile (Trofeo “Alba dei Popoli”) tenutosi a Otranto (LE) il 6 gennaio 2019.

Il baby brindisino ha vinto tutti gli incontri disputati, reagendo anche nei momenti di difficoltà e mostrando una crescita tangibile, sia tecnica che mentale.

Molto soddisfatti il Presidente Cosimo Montanaro e il Coach Doriano Orfano: “E’ un grande piacere tornare sul primo gradino del podio con i nostri giovani atleti, segno che il lavoro che stiamo quotidianamente svolgendo in palestra va nella direzione giusta. Un plauso a Matteo per questa che, siamo certi, è solo la prima di una serie di soddisfazioni che non tarderanno ad arrivare”.

Completa la giornata positiva anche il primo posto dell’atleta brindisino Nicola Giove nella categoria Juniores, attualmente in forze alla ASD Fiaccola di Castellana Grotte ma nato e cresciuto dal punto di vista sportivo nel sodalizio brindisino.

