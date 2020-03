I Carabinieri della Stazione di Mesagne, nel corso di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i furti al parcheggio del centro commerciale Auchan, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale, Safianu Mumuni, 27enne di origine ghanese, destinatario di un ordine di espulsione dal Territorio Italiano, emesso dal Questore di Brindisi il 14 febbraio 2019. In particolare, nel pomeriggio di ieri, il 27enne mentre chiedeva l’elemosina nel parcheggio del centro commerciale, nel corso del controllo da parte dei militari operanti si è dato alla fuga per i campi limitrofi e raggiunto dopo una breve corsa è stato bloccato, pur tentando con una gomitata di divincolarsi; lo stesso, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.