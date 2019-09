Sarà in edicola il prossimo sabato 28 settembre il primo numero stagionale di Trezerocinque, il mensile di basket che vi accompagnerà nel corso della stagione appena cominciata. Come ogni anno, la prima uscita è una imperdibile guida al campionato, con la presentazione di tutti i roster che giocheranno il torneo numero 98 della pallacanestro italiana. Tra le 17 al via ancora una volta ci sarà Brindisi, che quest’anno tornerà a indossare anche gli indumenti europei.

“Un doppio impegno che richiederà uno sforzo notevole sia ai giocatori che alla società – sottolinea il direttore di Trezerocinque Mino Taveri – ma il presidente Marino ha voluto a tutti i costi regalare questa dimensione europea alla New Basket, coinvolgendo soci e quanti sono vicini alla squadra verso questa avventura che si chiama Champions League. Quanto fatto la scorsa stagione deve ormai essere un piacevole ricordo, azzerare e ripartire è stato il motivo dominante dell’estate di lavoro di Vitucci e i suoi ragazzi. Augurandoci che la fortuna dia alla Happy Casa una mano, il coach e gente come Banks e Brown sono comunque garanzia di professionalità e spettacolo”.

Lo stesso che il campionato numero 98 si prepara ad offrirci, grazie all’arrivo di gente come Rodriguez e Teodosic, di tecnici come Ettore Messina, di squadre come le due Bologna, pronte a rivivere i fasti del mitico derby, ma anche le due finaliste scudetto e della recente Supercoppa. E poi torneremo ad applaudire Piero Bucchi, sulla panchina di Roma, e Ricky Moraschini, lanciato dalla splendida stagione brindisina nell’orbita Olimpia.

“Gli elementi per vivere una grande stagione ci sono tutti – conclude Taveri – noi di Trezerocinque vi accompagneremo ogni mese, come accade da più di un decennio, con interviste, approfondimenti e analisi. Augurandoci di poter vivere ancora tante serate di spettacolo al Pala Pentassuglia”.

Il primo numero di Trezerocinque sarà in edicola dal 28 settembre 2019.